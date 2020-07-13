Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату

Финансы 13 июля 2020 09:52 (UTC+04:00)
Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9248 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в понедельник:

Курсы валют

13.07.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

1,9248

0,0085

0,0042

0,0086

1 российский рубль

0,024

0

-0,0002

0,3497

1 турецкая лира

0,2477

0

-0,0010

-0,4288

1 австралийский доллар

1,1852

0,0060

0,4691

0,2382

1 аргентинский песо

0,024

0

-0,3178

0,1973

1 белорусский рубль

0,701

0

0,2382

0,3184

1 бразильский реал

0,3192

0,0011

0,2200

0,0267

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0

0,3217

-0,1079

1 южноафриканский ранд

0,1015

0,0008

0,0296

-0,1752

100 южнокорейских вон

0,1416

0,0721

-0,0743

-0,0432

1 чешская крона

0,0722

0,0004

-0,1678

-0,3550

100 чилийских песо

0,2134

-0,0023

-0,0442

0,0411

1 китайский юань

0,2429

0,0002

-0,3169

0,5302

1 датская крона

0,2585

0,0012

0,0392

-1,9128

1 грузинский лари

0,555

0,0008

0,5326

0,0105

1 гонконгский доллар

0,2193

0

-1,9182

2,1469

1 индийская рупия

0,0226

0

0,0106

-0,1697

1 британский фунт стерлингов

2,1509

0,0114

2,1469

-1,7143

100 индонезийских рупий

0,0118

0

-0,1705

-0,2936

100 иранских риалов

0,004

0

-1,7956

0,5046

1 шведская крона

0,1853

0,0017

-0,3051

-5,0962

1 швейцарский франк

1,8086

0,0033

0,5598

1,2486

1 израильский шекель

0,4922

-0,0002

-5,0371

5,5033

1 канадский доллар

1,253

0,0037

1,2488

-0,1081

1 кувейтский динар

5,5276

0,0031

5,5048

-0,3919

1 казахский тенге

0,0041

0

-0,1074

0,0232

1 киргизский сом

0,0216

-0,0001

-0,3773

0,3032

100 ливанских фунтов

0,1124

0,0004

0,0375

-0,0266

1 малайзийский ринггит

0,3988

0,0005

0,2998

-0,0999

1 мексиканский песо

0,0757

0,0010

-0,0293

0,0864

1 молдавская лея

0,0996

0,0004

-0,0769

-0,2684

1 египетский фунт

0,1063

0

0,0896

-0,0103

1 норвежская крона

0,1806

0,0018

-0,2492

-0,8210

100 узбекских сомов

0,0167

0

-0,0075

-0,0103

1 польский злотый

0,4311

0,0027

0,4069

-0,8210

1 сингапурский доллар

1,2244

0,0048

0,0029

-1,1293

1 саудовский риал

0,4532

0

0,0002

0,1543

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3463

-0,0009

-0,0017

2,0474

1 тайваньский доллар

0,0578

0,0002

0,0005

0,0030

1 таджикский сомони

0,1649

0

-0,0003

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0628

-0,0003

-0,0011

-0,0029

100 японских иен

1,5906

0,0011

0,0040

0,0212

1 новозеландский доллар

1,1175

0,0036

0,0257

-0,0187

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva

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