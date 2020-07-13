Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9248 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в понедельник:
|
Курсы валют
|
13.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9248
|
0,0085
|
0,0042
|
0,0086
|
1 российский рубль
|
0,024
|
0
|
-0,0002
|
0,3497
|
1 турецкая лира
|
0,2477
|
0
|
-0,0010
|
-0,4288
|
1 австралийский доллар
|
1,1852
|
0,0060
|
0,4691
|
0,2382
|
1 аргентинский песо
|
0,024
|
0
|
-0,3178
|
0,1973
|
1 белорусский рубль
|
0,701
|
0
|
0,2382
|
0,3184
|
1 бразильский реал
|
0,3192
|
0,0011
|
0,2200
|
0,0267
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0,3217
|
-0,1079
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1015
|
0,0008
|
0,0296
|
-0,1752
|
100 южнокорейских вон
|
0,1416
|
0,0721
|
-0,0743
|
-0,0432
|
1 чешская крона
|
0,0722
|
0,0004
|
-0,1678
|
-0,3550
|
100 чилийских песо
|
0,2134
|
-0,0023
|
-0,0442
|
0,0411
|
1 китайский юань
|
0,2429
|
0,0002
|
-0,3169
|
0,5302
|
1 датская крона
|
0,2585
|
0,0012
|
0,0392
|
-1,9128
|
1 грузинский лари
|
0,555
|
0,0008
|
0,5326
|
0,0105
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
-1,9182
|
2,1469
|
1 индийская рупия
|
0,0226
|
0
|
0,0106
|
-0,1697
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1509
|
0,0114
|
2,1469
|
-1,7143
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0
|
-0,1705
|
-0,2936
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
-1,7956
|
0,5046
|
1 шведская крона
|
0,1853
|
0,0017
|
-0,3051
|
-5,0962
|
1 швейцарский франк
|
1,8086
|
0,0033
|
0,5598
|
1,2486
|
1 израильский шекель
|
0,4922
|
-0,0002
|
-5,0371
|
5,5033
|
1 канадский доллар
|
1,253
|
0,0037
|
1,2488
|
-0,1081
|
1 кувейтский динар
|
5,5276
|
0,0031
|
5,5048
|
-0,3919
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
-0,1074
|
0,0232
|
1 киргизский сом
|
0,0216
|
-0,0001
|
-0,3773
|
0,3032
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,0004
|
0,0375
|
-0,0266
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3988
|
0,0005
|
0,2998
|
-0,0999
|
1 мексиканский песо
|
0,0757
|
0,0010
|
-0,0293
|
0,0864
|
1 молдавская лея
|
0,0996
|
0,0004
|
-0,0769
|
-0,2684
|
1 египетский фунт
|
0,1063
|
0
|
0,0896
|
-0,0103
|
1 норвежская крона
|
0,1806
|
0,0018
|
-0,2492
|
-0,8210
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0075
|
-0,0103
|
1 польский злотый
|
0,4311
|
0,0027
|
0,4069
|
-0,8210
|
1 сингапурский доллар
|
1,2244
|
0,0048
|
0,0029
|
-1,1293
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0
|
0,0002
|
0,1543
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3463
|
-0,0009
|
-0,0017
|
2,0474
|
1 тайваньский доллар
|
0,0578
|
0,0002
|
0,0005
|
0,0030
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0003
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0628
|
-0,0003
|
-0,0011
|
-0,0029
|
100 японских иен
|
1,5906
|
0,0011
|
0,0040
|
0,0212
|
1 новозеландский доллар
|
1,1175
|
0,0036
|
0,0257
|
-0,0187
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva