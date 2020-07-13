Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9248 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в понедельник:

Курсы валют 13.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9248 0,0085 0,0042 0,0086 1 российский рубль 0,024 0 -0,0002 0,3497 1 турецкая лира 0,2477 0 -0,0010 -0,4288 1 австралийский доллар 1,1852 0,0060 0,4691 0,2382 1 аргентинский песо 0,024 0 -0,3178 0,1973 1 белорусский рубль 0,701 0 0,2382 0,3184 1 бразильский реал 0,3192 0,0011 0,2200 0,0267 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0,3217 -0,1079 1 южноафриканский ранд 0,1015 0,0008 0,0296 -0,1752 100 южнокорейских вон 0,1416 0,0721 -0,0743 -0,0432 1 чешская крона 0,0722 0,0004 -0,1678 -0,3550 100 чилийских песо 0,2134 -0,0023 -0,0442 0,0411 1 китайский юань 0,2429 0,0002 -0,3169 0,5302 1 датская крона 0,2585 0,0012 0,0392 -1,9128 1 грузинский лари 0,555 0,0008 0,5326 0,0105 1 гонконгский доллар 0,2193 0 -1,9182 2,1469 1 индийская рупия 0,0226 0 0,0106 -0,1697 1 британский фунт стерлингов 2,1509 0,0114 2,1469 -1,7143 100 индонезийских рупий 0,0118 0 -0,1705 -0,2936 100 иранских риалов 0,004 0 -1,7956 0,5046 1 шведская крона 0,1853 0,0017 -0,3051 -5,0962 1 швейцарский франк 1,8086 0,0033 0,5598 1,2486 1 израильский шекель 0,4922 -0,0002 -5,0371 5,5033 1 канадский доллар 1,253 0,0037 1,2488 -0,1081 1 кувейтский динар 5,5276 0,0031 5,5048 -0,3919 1 казахский тенге 0,0041 0 -0,1074 0,0232 1 киргизский сом 0,0216 -0,0001 -0,3773 0,3032 100 ливанских фунтов 0,1124 0,0004 0,0375 -0,0266 1 малайзийский ринггит 0,3988 0,0005 0,2998 -0,0999 1 мексиканский песо 0,0757 0,0010 -0,0293 0,0864 1 молдавская лея 0,0996 0,0004 -0,0769 -0,2684 1 египетский фунт 0,1063 0 0,0896 -0,0103 1 норвежская крона 0,1806 0,0018 -0,2492 -0,8210 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0075 -0,0103 1 польский злотый 0,4311 0,0027 0,4069 -0,8210 1 сингапурский доллар 1,2244 0,0048 0,0029 -1,1293 1 саудовский риал 0,4532 0 0,0002 0,1543 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3463 -0,0009 -0,0017 2,0474 1 тайваньский доллар 0,0578 0,0002 0,0005 0,0030 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0003 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0628 -0,0003 -0,0011 -0,0029 100 японских иен 1,5906 0,0011 0,0040 0,0212 1 новозеландский доллар 1,1175 0,0036 0,0257 -0,0187

(Автор: Фидан Бабаева.)

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