Цена на евро перешла отметку в 2 маната
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0003 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют
|
30.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0003
|
0,0058
|
0,0898
|
0,1070
|
1 российский рубль
|
0,0234
|
-0,0004
|
-0,0009
|
-0,0034
|
1 турецкая лира
|
0,2438
|
-0,0033
|
-0,0043
|
-0,0590
|
1 австралийский доллар
|
1,2186
|
0,0045
|
0,0487
|
0,0453
|
1 аргентинский песо
|
0,0235
|
-0,0001
|
-0,0006
|
-0,0153
|
1 белорусский рубль
|
0,7029
|
-0,0087
|
-0,0053
|
-0,1323
|
1 бразильский реал
|
0,3288
|
-0,0013
|
0,0143
|
-0,1208
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1024
|
-0,0009
|
0,0039
|
-0,0177
|
100 южнокорейских вон
|
0,1424
|
0,0006
|
0,0005
|
-0,0015
|
1 чешская крона
|
0,0764
|
0,0002
|
0,0051
|
0,0026
|
100 чилийских песо
|
0,2248
|
0,0038
|
0,0174
|
-0,0190
|
1 китайский юань
|
0,2429
|
0,0001
|
0,0024
|
-0,0039
|
1 датская крона
|
0,2688
|
0,0008
|
0,0124
|
0,0152
|
1 грузинский лари
|
0,5509
|
-0,0015
|
-0,0043
|
-0,0273
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0
|
0,0002
|
-0,0020
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2056
|
0,0198
|
0,1146
|
0,1436
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1945
|
0,0004
|
0,0123
|
0,0154
|
1 швейцарский франк
|
1,8619
|
0,0172
|
0,0753
|
0,1476
|
1 израильский шекель
|
0,4996
|
0,0019
|
0,0073
|
0,0162
|
1 канадский доллар
|
1,2735
|
0,0015
|
0,0294
|
-0,0170
|
1 кувейтский динар
|
5,5578
|
0,0044
|
0,0347
|
-0,0224
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
-0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,022
|
0,0001
|
-0,0003
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,0005
|
0,0007
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4006
|
0,0006
|
0,0035
|
-0,0113
|
1 мексиканский песо
|
0,0772
|
0
|
0,0034
|
-0,0119
|
1 молдавская лея
|
0,1014
|
0,0002
|
0,0024
|
0,0054
|
1 египетский фунт
|
0,1064
|
0,0002
|
0,0013
|
0,0039
|
1 норвежская крона
|
0,1878
|
0,0015
|
0,0121
|
-0,0076
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
0
|
-0,0029
|
1 польский злотый
|
0,4538
|
-0,0002
|
0,0248
|
0,0123
|
1 сингапурский доллар
|
1,2351
|
0,0024
|
0,0154
|
-0,0063
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3915
|
0,0032
|
0,0492
|
0,0529
|
1 тайваньский доллар
|
0,058
|
-0,0001
|
0,0003
|
0,0033
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0616
|
0,0001
|
-0,0020
|
-0,0057
|
100 японских иен
|
1,6173
|
0,0071
|
0,0391
|
0,0519
|
1 новозеландский доллар
|
1,1294
|
-0,0027
|
0,0374
|
0,0024
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili