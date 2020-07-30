Цена на евро перешла отметку в 2 маната

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0003 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют 30.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 2,0003 0,0058 0,0898 0,1070 1 российский рубль 0,0234 -0,0004 -0,0009 -0,0034 1 турецкая лира 0,2438 -0,0033 -0,0043 -0,0590 1 австралийский доллар 1,2186 0,0045 0,0487 0,0453 1 аргентинский песо 0,0235 -0,0001 -0,0006 -0,0153 1 белорусский рубль 0,7029 -0,0087 -0,0053 -0,1323 1 бразильский реал 0,3288 -0,0013 0,0143 -0,1208 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1024 -0,0009 0,0039 -0,0177 100 южнокорейских вон 0,1424 0,0006 0,0005 -0,0015 1 чешская крона 0,0764 0,0002 0,0051 0,0026 100 чилийских песо 0,2248 0,0038 0,0174 -0,0190 1 китайский юань 0,2429 0,0001 0,0024 -0,0039 1 датская крона 0,2688 0,0008 0,0124 0,0152 1 грузинский лари 0,5509 -0,0015 -0,0043 -0,0273 1 гонконгский доллар 0,2194 0,0001 0,0001 0,0021 1 индийская рупия 0,0227 0 0,0002 -0,0020 1 британский фунт стерлингов 2,2056 0,0198 0,1146 0,1436 100 индонезийских рупий 0,0116 -0,0001 -0,0003 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1945 0,0004 0,0123 0,0154 1 швейцарский франк 1,8619 0,0172 0,0753 0,1476 1 израильский шекель 0,4996 0,0019 0,0073 0,0162 1 канадский доллар 1,2735 0,0015 0,0294 -0,0170 1 кувейтский динар 5,5578 0,0044 0,0347 -0,0224 1 казахский тенге 0,0041 0 -0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,022 0,0001 -0,0003 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1127 0,0005 0,0007 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4006 0,0006 0,0035 -0,0113 1 мексиканский песо 0,0772 0 0,0034 -0,0119 1 молдавская лея 0,1014 0,0002 0,0024 0,0054 1 египетский фунт 0,1064 0,0002 0,0013 0,0039 1 норвежская крона 0,1878 0,0015 0,0121 -0,0076 100 узбекских сомов 0,0167 0 0 -0,0029 1 польский злотый 0,4538 -0,0002 0,0248 0,0123 1 сингапурский доллар 1,2351 0,0024 0,0154 -0,0063 1 саудовский риал 0,4532 0 0 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3915 0,0032 0,0492 0,0529 1 тайваньский доллар 0,058 -0,0001 0,0003 0,0033 1 таджикский сомони 0,1649 0 0 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0616 0,0001 -0,0020 -0,0057 100 японских иен 1,6173 0,0071 0,0391 0,0519 1 новозеландский доллар 1,1294 -0,0027 0,0374 0,0024

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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