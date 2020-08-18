Демократы США готовы вдвое сократить финансирование своего пакета стимулирующих мер

Демократы Палаты представителей Конгресса США готовы вдвое сократить финансирование предложенного ранее пакета стимулирующих американскую экономику мер в размере $3 трлн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в интервью газете Politico.

Она пояснила, что готова пойти на данный шаг, чтобы достичь договоренности с Белым домом по новому пакету стимулирующих мер. "Мы должны попытаться достичь этих договоренностей сейчас, - отметила Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. - Мы готовы сократить вдвое наш законопроект, чтобы удовлетворить потребности [Белого дома и республиканцев] прямо сейчас. Мы вернемся к нему снова в январе, увидимся снова в январе. Но на данный момент мы можем вдвое сократить законопроект". Пелоси надеется, что демократы смогут по итогам всеобщих ноябрьских выборов получить полный контроль над Конгрессом и Белом домом в январе следующего года и вернуться к предложенным в законопроекте пунктам.

Ранее представители Белого дома и демократы в Конгрессе США так и не смогли в ходе серии переговоров прийти к соглашению о новом пакете стимулирующих мер. Демократы в Палате представителей в мае одобрили выделение на эти цели более $3 трлн, в то время как контролирующие Сенат республиканцы представили пакет стимулирующих мер на $1 трлн.

Позиция Трампа

Американский президент Дональд Трамп ранее дал понять, что хочет достичь с демократами договоренности в рамках краткосрочной сделки, которая касалась бы как страхования на случай безработицы, так и моратория на принудительное выселение из-за долгов. Однако демократы ранее отвергали такой подход и выступают за один большой пакет стимулирующих мер, в котором рассматривались бы все вопросы смягчения экономических последствий пандемии.

Президент подписал 24 апреля законопроект, предусматривающий применение пакета мер поддержки экономики объемом почти $500 млрд для преодоления последствий пандемии. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны.

Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.