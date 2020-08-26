Манат укрепился к турецкой лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 августа установлен на уровне 1,7 и 2,008 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
26 августа 2020 г,:
|
25 августа 2020 г,:
|
26 июля 2020 г,:
|
26 августа 2019 г,:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,008
|
2,008
|
1,9716
|
1,8943
|
0
|
0,0364
|
0,1137
|
1 российский рубль
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0238
|
0,0259
|
0
|
-0,0010
|
-0,0031
|
1 турецкая лира
|
0,2304
|
0,2321
|
0,2485
|
0,2946
|
-0,0017
|
-0,0181
|
-0,0642
|
1 австралийский доллар
|
1,223
|
1,2188
|
1,2042
|
1,1442
|
0,0042
|
0,0188
|
0,0788
|
1 аргентинский песо
|
0,023
|
0,0231
|
0,0237
|
0,0308
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0078
|
1 белорусский рубль
|
0,6471
|
0,6619
|
0,7125
|
0,829
|
-0,0148
|
-0,0654
|
-0,1819
|
1 бразильский реал
|
0,3086
|
0,3029
|
0,3261
|
0,4123
|
0,0057
|
-0,0175
|
-0,1037
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1011
|
0,1004
|
0,1018
|
0,1108
|
0,0007
|
-0,0007
|
-0,0097
|
100 южнокорейских вон
|
0,1433
|
0,1433
|
0,1414
|
0,1396
|
0
|
0,0019
|
0,0037
|
1 чешская крона
|
0,0767
|
0,077
|
0,0749
|
0,0732
|
-0,0003
|
0,0018
|
0,0035
|
100 чилийских песо
|
0,2163
|
0,2169
|
0,2215
|
0,2366
|
-0,0006
|
-0,0052
|
-0,0203
|
1 китайский юань
|
0,2462
|
0,246
|
0,2422
|
0,238
|
0,0002
|
0,0040
|
0,0082
|
1 датская крона
|
0,2698
|
0,2698
|
0,2649
|
0,254
|
0
|
0,0049
|
0,0158
|
1 грузинский лари
|
0,5519
|
0,5528
|
0,5527
|
0,5802
|
-0,0009
|
-0,0008
|
-0,0283
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2167
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0027
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0227
|
0,0236
|
0
|
0,0002
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2334
|
2,2279
|
2,1644
|
2,0853
|
0,0055
|
0,0690
|
0,1481
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0117
|
0,0119
|
0
|
-0,0001
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1939
|
0,1935
|
0,1917
|
0,1765
|
0,0004
|
0,0022
|
0,0174
|
1 швейцарский франк
|
1,8699
|
1,8656
|
1,8381
|
1,743
|
0,0043
|
0,0318
|
0,1269
|
1 израильский шекель
|
0,4998
|
0,4994
|
0,4979
|
0,4828
|
0,0004
|
0,0019
|
0,0170
|
1 канадский доллар
|
1,29
|
1,2845
|
1,2667
|
1,2781
|
0,0055
|
0,0233
|
0,0119
|
1 кувейтский динар
|
5,557
|
5,5592
|
5,5449
|
5,5974
|
-0,0022
|
0,0121
|
-0,0404
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0218
|
0,0218
|
0,022
|
0,0242
|
0
|
-0,0002
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1123
|
0,1127
|
0,1124
|
0,0001
|
-0,0003
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4077
|
0,4078
|
0,3987
|
0,4041
|
-0,0001
|
0,0090
|
0,0036
|
1 мексиканский песо
|
0,0775
|
0,0774
|
0,0755
|
0,085
|
0,0001
|
0,0020
|
-0,0075
|
1 молдавская лея
|
0,1023
|
0,1023
|
0,1009
|
0,0947
|
0
|
0,0014
|
0,0076
|
1 египетский фунт
|
0,1069
|
0,107
|
0,1063
|
0,1026
|
-0,0001
|
0,0006
|
0,0043
|
1 норвежская крона
|
0,1894
|
0,1893
|
0,1841
|
0,189
|
0,0001
|
0,0053
|
0,0004
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0182
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4561
|
0,4574
|
0,4472
|
0,4324
|
-0,0013
|
0,0089
|
0,0237
|
1 сингапурский доллар
|
1,2423
|
1,2415
|
1,2266
|
1,2239
|
0,0008
|
0,0157
|
0,0184
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3999
|
2,4015
|
2,3734
|
2,3291
|
-0,0016
|
0,0265
|
0,0708
|
1 тайваньский доллар
|
0,0579
|
0,0579
|
0,0577
|
0,054
|
0
|
0,0002
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1647
|
0,1648
|
0,1649
|
0,1755
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,062
|
0,0619
|
0,0613
|
0,0678
|
0,0001
|
0,0007
|
-0,0058
|
100 японских иен
|
1,598
|
1,604
|
1,5975
|
1,6147
|
-0,0060
|
0,0005
|
-0,0167
|
1 новозеландский доллар
|
1,1137
|
1,1093
|
1,126
|
1,084
|
0,0044
|
-0,0123
|
0,0297
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili