Манат укрепился к турецкой лире

Финансы 26 августа 2020 09:49 (UTC+04:00)
Манат укрепился к турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 августа установлен на уровне 1,7 и 2,008 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

26 августа 2020 г,:

25 августа 2020 г,:

26 июля 2020 г,:

26 августа 2019 г,:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,008

2,008

1,9716

1,8943

0

0,0364

0,1137

1 российский рубль

0,0228

0,0228

0,0238

0,0259

0

-0,0010

-0,0031

1 турецкая лира

0,2304

0,2321

0,2485

0,2946

-0,0017

-0,0181

-0,0642

1 австралийский доллар

1,223

1,2188

1,2042

1,1442

0,0042

0,0188

0,0788

1 аргентинский песо

0,023

0,0231

0,0237

0,0308

-0,0001

-0,0007

-0,0078

1 белорусский рубль

0,6471

0,6619

0,7125

0,829

-0,0148

-0,0654

-0,1819

1 бразильский реал

0,3086

0,3029

0,3261

0,4123

0,0057

-0,0175

-0,1037

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1011

0,1004

0,1018

0,1108

0,0007

-0,0007

-0,0097

100 южнокорейских вон

0,1433

0,1433

0,1414

0,1396

0

0,0019

0,0037

1 чешская крона

0,0767

0,077

0,0749

0,0732

-0,0003

0,0018

0,0035

100 чилийских песо

0,2163

0,2169

0,2215

0,2366

-0,0006

-0,0052

-0,0203

1 китайский юань

0,2462

0,246

0,2422

0,238

0,0002

0,0040

0,0082

1 датская крона

0,2698

0,2698

0,2649

0,254

0

0,0049

0,0158

1 грузинский лари

0,5519

0,5528

0,5527

0,5802

-0,0009

-0,0008

-0,0283

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2193

0,2193

0,2167

0,0001

0,0001

0,0027

1 индийская рупия

0,0229

0,0229

0,0227

0,0236

0

0,0002

-0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,2334

2,2279

2,1644

2,0853

0,0055

0,0690

0,1481

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0116

0,0117

0,0119

0

-0,0001

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1939

0,1935

0,1917

0,1765

0,0004

0,0022

0,0174

1 швейцарский франк

1,8699

1,8656

1,8381

1,743

0,0043

0,0318

0,1269

1 израильский шекель

0,4998

0,4994

0,4979

0,4828

0,0004

0,0019

0,0170

1 канадский доллар

1,29

1,2845

1,2667

1,2781

0,0055

0,0233

0,0119

1 кувейтский динар

5,557

5,5592

5,5449

5,5974

-0,0022

0,0121

-0,0404

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0044

0

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,0218

0,0218

0,022

0,0242

0

-0,0002

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1123

0,1127

0,1124

0,0001

-0,0003

0

1 малайзийский ринггит

0,4077

0,4078

0,3987

0,4041

-0,0001

0,0090

0,0036

1 мексиканский песо

0,0775

0,0774

0,0755

0,085

0,0001

0,0020

-0,0075

1 молдавская лея

0,1023

0,1023

0,1009

0,0947

0

0,0014

0,0076

1 египетский фунт

0,1069

0,107

0,1063

0,1026

-0,0001

0,0006

0,0043

1 норвежская крона

0,1894

0,1893

0,1841

0,189

0,0001

0,0053

0,0004

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0182

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4561

0,4574

0,4472

0,4324

-0,0013

0,0089

0,0237

1 сингапурский доллар

1,2423

1,2415

1,2266

1,2239

0,0008

0,0157

0,0184

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4533

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3999

2,4015

2,3734

2,3291

-0,0016

0,0265

0,0708

1 тайваньский доллар

0,0579

0,0579

0,0577

0,054

0

0,0002

0,0039

1 таджикский сомони

0,1647

0,1648

0,1649

0,1755

-0,0001

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,062

0,0619

0,0613

0,0678

0,0001

0,0007

-0,0058

100 японских иен

1,598

1,604

1,5975

1,6147

-0,0060

0,0005

-0,0167

1 новозеландский доллар

1,1137

1,1093

1,126

1,084

0,0044

-0,0123

0,0297

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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