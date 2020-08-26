Манат укрепился к турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 августа установлен на уровне 1,7 и 2,008 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 26 августа 2020 г,: 25 августа 2020 г,: 26 июля 2020 г,: 26 августа 2019 г,: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,008 2,008 1,9716 1,8943 0 0,0364 0,1137 1 российский рубль 0,0228 0,0228 0,0238 0,0259 0 -0,0010 -0,0031 1 турецкая лира 0,2304 0,2321 0,2485 0,2946 -0,0017 -0,0181 -0,0642 1 австралийский доллар 1,223 1,2188 1,2042 1,1442 0,0042 0,0188 0,0788 1 аргентинский песо 0,023 0,0231 0,0237 0,0308 -0,0001 -0,0007 -0,0078 1 белорусский рубль 0,6471 0,6619 0,7125 0,829 -0,0148 -0,0654 -0,1819 1 бразильский реал 0,3086 0,3029 0,3261 0,4123 0,0057 -0,0175 -0,1037 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1011 0,1004 0,1018 0,1108 0,0007 -0,0007 -0,0097 100 южнокорейских вон 0,1433 0,1433 0,1414 0,1396 0 0,0019 0,0037 1 чешская крона 0,0767 0,077 0,0749 0,0732 -0,0003 0,0018 0,0035 100 чилийских песо 0,2163 0,2169 0,2215 0,2366 -0,0006 -0,0052 -0,0203 1 китайский юань 0,2462 0,246 0,2422 0,238 0,0002 0,0040 0,0082 1 датская крона 0,2698 0,2698 0,2649 0,254 0 0,0049 0,0158 1 грузинский лари 0,5519 0,5528 0,5527 0,5802 -0,0009 -0,0008 -0,0283 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2193 0,2193 0,2167 0,0001 0,0001 0,0027 1 индийская рупия 0,0229 0,0229 0,0227 0,0236 0 0,0002 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,2334 2,2279 2,1644 2,0853 0,0055 0,0690 0,1481 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0117 0,0119 0 -0,0001 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1939 0,1935 0,1917 0,1765 0,0004 0,0022 0,0174 1 швейцарский франк 1,8699 1,8656 1,8381 1,743 0,0043 0,0318 0,1269 1 израильский шекель 0,4998 0,4994 0,4979 0,4828 0,0004 0,0019 0,0170 1 канадский доллар 1,29 1,2845 1,2667 1,2781 0,0055 0,0233 0,0119 1 кувейтский динар 5,557 5,5592 5,5449 5,5974 -0,0022 0,0121 -0,0404 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0044 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0218 0,0218 0,022 0,0242 0 -0,0002 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1123 0,1127 0,1124 0,0001 -0,0003 0 1 малайзийский ринггит 0,4077 0,4078 0,3987 0,4041 -0,0001 0,0090 0,0036 1 мексиканский песо 0,0775 0,0774 0,0755 0,085 0,0001 0,0020 -0,0075 1 молдавская лея 0,1023 0,1023 0,1009 0,0947 0 0,0014 0,0076 1 египетский фунт 0,1069 0,107 0,1063 0,1026 -0,0001 0,0006 0,0043 1 норвежская крона 0,1894 0,1893 0,1841 0,189 0,0001 0,0053 0,0004 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0182 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4561 0,4574 0,4472 0,4324 -0,0013 0,0089 0,0237 1 сингапурский доллар 1,2423 1,2415 1,2266 1,2239 0,0008 0,0157 0,0184 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4533 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3999 2,4015 2,3734 2,3291 -0,0016 0,0265 0,0708 1 тайваньский доллар 0,0579 0,0579 0,0577 0,054 0 0,0002 0,0039 1 таджикский сомони 0,1647 0,1648 0,1649 0,1755 -0,0001 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,062 0,0619 0,0613 0,0678 0,0001 0,0007 -0,0058 100 японских иен 1,598 1,604 1,5975 1,6147 -0,0060 0,0005 -0,0167 1 новозеландский доллар 1,1137 1,1093 1,126 1,084 0,0044 -0,0123 0,0297

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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