В Азербайджане зарегистрирован новый кредитный союз
БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала кредитный союз Total Finance.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на службу.
Юридический адрес новой компании - город Баку, Насиминский район, улица 20 Января, дом 23-а, квартира 50, уставный капитал четыре тысячи манатов, законный представитель - Айтен Гафарова.
(Автор: Фидан Бабаева.)
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