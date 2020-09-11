Госкомстат Нахчывана сообщил о росте стоимости информационных услуг
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SECO: Швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии неэнергетического сектора Азербайджана
В Казахстане отмечается положительная тенденция в области раскрытия информации нефтегазовых компаний
«Узбекнефтегаз»: В Газли в целях переработки 4,5 млрд. куб метров газа реализуется крупный инвестиционный проект
Военнослужащие, распространившие кадры с армянским диверсантом, уволены в запас - минобороны Азербайджана