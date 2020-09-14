ЦБА на депозитном аукционе привлёк 100 миллионов манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 100 миллионов манатов на очередном депозитном аукционе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным ведомства, 14 сентября 2020 года был проведён очередной депозитный аукцион, на котором Центробанк Азербайджана привлек 100 миллионов манатов, а предложение в ходе аукциона составило 544,4 миллиона манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона была на уровне 6,26 процента.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Напомним, что проведение депозитных аукционов ЦБА начал с июня 2016 года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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