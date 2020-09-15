Инвесткомпании Азербайджана сократили совокупные активы и обязательства

БАКУ /Trend/ - На первое января этого года совокупные активы восьми инвестиционных компаний, действующих в Азербайджане, составили 55,9 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ. Это на 48,5 процента меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Сообщается, что за отчетный период две инвесткомпании - Azfinance и PSG Kapital - сократили активы, а остальные увеличили.

Совокупные обязательства инвестиционных компаний на конец прошлого года составили 42,5 миллиона манатов, что на 56,9 процента меньше, чем в предыдущем году. Три инвестиционных учреждения - Azfinance, PSG Kapital и Xalq Kapital - сократили свои обязательства, а остальные увеличили.

Отмечается, что совокупный балансовый капитал инвестиционных компаний на отчетный период составил 13,3 миллиона манатов, что на 35,9 процента больше, чем годом ранее. Все финансовые учреждения увеличили балансовый капитал.

Отметим, что совокупный уставный капитал инвестиционных компаний на начало января этого года составил 8,5 миллиона манатов и этот показатель на 23,3 процента больше, чем на начало января прошлого года. Три финансовых учреждения - BTB Capital, Invest-AZ и Plato Capital and Co уставный капитал увеличили, а остальное сохранили на том же уровне.

(Автор: Зейни Джафаров)

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