Азербайджан стал новым донором Азиатского банка развития

БАКУ /Trend/ - Доноры Азиатского банка развития (АБР) достигли соглашения о выделении дополнительных средств в размере четырёх миллиардов долларов в бюджеты Азиатского фонда развития и специального фонда технической помощи, сообщает Trend со ссылкой на АБР.

По данным ведомства, из общего объема пополнений, более 2,3 миллиарда долларов, или 58 процентов, будут финансироваться за счет взносов 30 доноров, включая двух новых доноров - Азербайджан и Филиппины.

Оставшиеся 1,7 миллиарда долларов или 42 процента, будут финансироваться за счет внутренних ресурсов, включая чистый доход от трансфертов АБР и доход от инвестиций. Ожидается, что общий объем пополнений еще больше увеличится по мере того, как еще три донора подтвердят свои обязательства.

Отметим, что в декабре 2019 года министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, на мероприятии, посвященном 20-летию сотрудничества Азербайджана и АБР, отметил, что по поручению Президента страны Ильхама Алиева со следующего года Азербайджан будет выступать в качестве страны-донора в ряде международных организаций. По его словам, Азербайджан вложил в Азиатский Фонд развития АБР два миллиона долларов США.

(Автор: Зейни Джафаров)

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