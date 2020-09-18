Бакинская фондовая биржа включила в листинг облигации AzerGold

БАКУ /Trend/ - Согласно решению Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) 18 сентября 2020 года акции ЗАО AzerGold, общей стоимостью в 20 миллионов долларов США, были включены в листинг в стандартном сегменте рынка, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

Сообщается, что размещение первого транша облигаций в размере 10 миллионов долларов США будет осуществляться методом конкурентного аукциона на БФБ. Дата начала размещения будет объявлена инвесторам на официальном сайте биржи не менее чем за два рабочих дня.

По данным биржи, номинальная стоимость облигаций AzerGold, которые может приобрести широкий круг лиц, составляет 100 долларов, годовая процентная ставка - четыре процента. Срок обращения облигаций - три года.

Отметим, что андеррайтером по размещению является инвестиционная компания ЗАО "PASHA Capital".

(Автор: Зейни Джафаров)

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