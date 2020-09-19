Цены на драгметаллы в Азербайджане на текущей неделе (ОБЗОР)

Финансы 19 сентября 2020 15:00 (UTC+04:00)
Цены на драгметаллы в Азербайджане на текущей неделе (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 8,985 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3319,7484 маната, что на 0,9 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота

7 сентября

3289,696

14 сентября

3309,424

8 сентября

3274,668

15 сентября

3342,209

9 сентября

3281

16 сентября

3331,46

10 сентября

3309,203

17 сентября

3297,24

11 сентября

3298,519

18 сентября

3318,409

Средняя стоимость за неделю

3290,6172

Средняя стоимость за неделю

3319,7484

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,4359 маната (на один процент). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 46,0255 маната, что на 0,8 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра

7 сентября

46,0157

14 сентября

45,5867

8 сентября

45,5503

15 сентября

46,6344

9 сентября

45,3135

16 сентября

46,3701

10 сентября

46,0147

17 сентября

45,5135

11 сентября

45,3458

18 сентября

46,0226

Средняя стоимость за неделю

45,648

Средняя стоимость за неделю

46,0255

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 5,55 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1620,5782 маната, что на 4,3 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины

7 сентября

1539,35

14 сентября

1597,703

8 сентября

1548,666

15 сентября

1638,205

9 сентября

1540,693

16 сентября

1657,6

10 сентября

1565,394

17 сентября

1606,13

11 сентября

1575,968

18 сентября

1603,253

Средняя стоимость за неделю

1554,0142

Средняя стоимость за неделю

1620,5782

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подорожала на 33,048 маната (0,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3992,3538 маната, что на 2,1 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия

7 сентября

3927,128

14 сентября

3950,817

8 сентября

3931,539

15 сентября

3941,017

9 сентября

3888,538

16 сентября

4047,77

10 сентября

3910,349

17 сентября

4038,3

11 сентября

3889,124

18 сентября

3983,865

Средняя стоимость за неделю

3909,3356

Средняя стоимость за неделю

3992,3538

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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