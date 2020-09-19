Цены на драгметаллы в Азербайджане на текущей неделе (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 8,985 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3319,7484 маната, что на 0,9 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
7 сентября
|
3289,696
|
14 сентября
|
3309,424
|
8 сентября
|
3274,668
|
15 сентября
|
3342,209
|
9 сентября
|
3281
|
16 сентября
|
3331,46
|
10 сентября
|
3309,203
|
17 сентября
|
3297,24
|
11 сентября
|
3298,519
|
18 сентября
|
3318,409
|
Средняя стоимость за неделю
|
3290,6172
|
Средняя стоимость за неделю
|
3319,7484
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,4359 маната (на один процент). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 46,0255 маната, что на 0,8 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
7 сентября
|
46,0157
|
14 сентября
|
45,5867
|
8 сентября
|
45,5503
|
15 сентября
|
46,6344
|
9 сентября
|
45,3135
|
16 сентября
|
46,3701
|
10 сентября
|
46,0147
|
17 сентября
|
45,5135
|
11 сентября
|
45,3458
|
18 сентября
|
46,0226
|
Средняя стоимость за неделю
|
45,648
|
Средняя стоимость за неделю
|
46,0255
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 5,55 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1620,5782 маната, что на 4,3 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
7 сентября
|
1539,35
|
14 сентября
|
1597,703
|
8 сентября
|
1548,666
|
15 сентября
|
1638,205
|
9 сентября
|
1540,693
|
16 сентября
|
1657,6
|
10 сентября
|
1565,394
|
17 сентября
|
1606,13
|
11 сентября
|
1575,968
|
18 сентября
|
1603,253
|
Средняя стоимость за неделю
|
1554,0142
|
Средняя стоимость за неделю
|
1620,5782
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подорожала на 33,048 маната (0,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3992,3538 маната, что на 2,1 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
7 сентября
|
3927,128
|
14 сентября
|
3950,817
|
8 сентября
|
3931,539
|
15 сентября
|
3941,017
|
9 сентября
|
3888,538
|
16 сентября
|
4047,77
|
10 сентября
|
3910,349
|
17 сентября
|
4038,3
|
11 сентября
|
3889,124
|
18 сентября
|
3983,865
|
Средняя стоимость за неделю
|
3909,3356
|
Средняя стоимость за неделю
|
3992,3538
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni