Цены на драгметаллы в Азербайджане на текущей неделе (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 8,985 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3319,7484 маната, что на 0,9 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 7 сентября 3289,696 14 сентября 3309,424 8 сентября 3274,668 15 сентября 3342,209 9 сентября 3281 16 сентября 3331,46 10 сентября 3309,203 17 сентября 3297,24 11 сентября 3298,519 18 сентября 3318,409 Средняя стоимость за неделю 3290,6172 Средняя стоимость за неделю 3319,7484

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,4359 маната (на один процент). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 46,0255 маната, что на 0,8 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 7 сентября 46,0157 14 сентября 45,5867 8 сентября 45,5503 15 сентября 46,6344 9 сентября 45,3135 16 сентября 46,3701 10 сентября 46,0147 17 сентября 45,5135 11 сентября 45,3458 18 сентября 46,0226 Средняя стоимость за неделю 45,648 Средняя стоимость за неделю 46,0255

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 5,55 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1620,5782 маната, что на 4,3 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 7 сентября 1539,35 14 сентября 1597,703 8 сентября 1548,666 15 сентября 1638,205 9 сентября 1540,693 16 сентября 1657,6 10 сентября 1565,394 17 сентября 1606,13 11 сентября 1575,968 18 сентября 1603,253 Средняя стоимость за неделю 1554,0142 Средняя стоимость за неделю 1620,5782

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подорожала на 33,048 маната (0,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3992,3538 маната, что на 2,1 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 7 сентября 3927,128 14 сентября 3950,817 8 сентября 3931,539 15 сентября 3941,017 9 сентября 3888,538 16 сентября 4047,77 10 сентября 3910,349 17 сентября 4038,3 11 сентября 3889,124 18 сентября 3983,865 Средняя стоимость за неделю 3909,3356 Средняя стоимость за неделю 3992,3538

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni