Центробанк Азербайджана совместно с ЕБРР окажет поддержку МСБ

БАКУ /Trend/ - Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подписано рамочное соглашение о проведении своп-операций по кредитованию малых и средних предприятий в Азербайджане в национальной валюте в течение текущего года, сообщили Trend в Центробанке Азербайджана.

По данным ЦБА, в рамках страновой стратегии на 2019-2024 годы, регулирующей сотрудничество между ЕБРР и Азербайджаном, предусмотрены направления сотрудничества ЕБРР с Центральным банком. Наряду с этим, между Центральным банком и ЕБРР было подписано соглашение о намерениях по поддержке малого и среднего предпринимательства в стране, развитию местных рынков капитала, предоставлению дополнительных стимулов по снижению процентных ставок и сотрудничеству в направлении расширения источников предложения на валютном рынке.

По сообщению Центробанка страны, на основе соглашения планируется заключить своп-соглашение с ЕБРР на сумму до 200 миллионов долларов США, в результате чего средства, привлекаемые ЕБРР, будут переданы местным компаниям, особенно относительно небольшим компаниям, столкнувшимся с временными трудностями. Своп-операции планируется проводить не только в период пандемии, но и в последующие периоды.

Отметим, что Азербайджан тесно сотрудничает с Европейским Банком Реконструкции и Развития с 1992 года, и это сотрудничество характеризуется полезной деятельностью в области активной поддержкой реформ в экономическом развитии страны.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni