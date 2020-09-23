Состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана
БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 23 сентября 2020 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 200 миллионов манатов и со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.
Сообщается, что в ходе аукциона 15 инвесторами были представлены 27 заказов в ценовом диапазоне 99,49 маната (6,49 процента) - 99,53 маната (6,01 процента).
Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 99,53 маната (6,01 процента), а средневзвешенная цена – 99,53 маната (6,01 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 947,6 миллиона манатов.
Дата погашения - 21 октября 2020 года.
(Автор: Зейни Джафаров)
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