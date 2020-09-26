Курс маната укрепился по отношению к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 14 сентября 1,7 21 сентября 1,7 15 сентября 1,7 22 сентября 1,7 16 сентября 1,7 23 сентября 1,7 17 сентября 1,7 24 сентября 1,7 18 сентября 1,7 25 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0336 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9936 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0191 маната (0,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 14 сентября 2,0141 21 сентября 2,0173 15 сентября 2,0221 22 сентября 2,0006 16 сентября 2,0141 23 сентября 1,9854 17 сентября 1,9988 24 сентября 1,981 18 сентября 2,0142 25 сентября 1,9837 Средний курс за неделю 2,0127 Средний курс за неделю 1,9936

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0223 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0003 маната (1,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 14 сентября 0,0227 21 сентября 0,0225 15 сентября 0,0226 22 сентября 0,0223 16 сентября 0,0226 23 сентября 0,0223 17 сентября 0,0226 24 сентября 0,0221 18 сентября 0,0227 25 сентября 0,0221 Средний курс за неделю 0,0226 Средний курс за неделю 0,0223

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0013 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2227 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,004 маната (1,8 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 14 сентября 0,2274 21 сентября 0,2246 15 сентября 0,2271 22 сентября 0,2228 16 сентября 0,227 23 сентября 0,2218 17 сентября 0,2269 24 сентября 0,221 18 сентября 0,2251 25 сентября 0,2233 Средний курс за неделю 0,2267 Средний курс за неделю 0,2227

(Автор: Зейни Джафаров)

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