"Ренессанс Капитал" подтвердил прогнозы по ВВП Азербайджана на 2021 г.
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Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта бессмысленны при нынешней политике Армении – посол
Хикмет Гаджиев: Ракетные удары со стороны Армении подтвердили агрессивный характер военной доктрины этой страны
Моя позиция ни в коем случае не отличается от позиции любого гражданина страны - главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева
Хикмет Гаджиев: Армения подвергла трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан обстрелу ракетами кассетного типа (ФОТО)
Генпрокуратура: Азербайджанская армия предотвратила попытку Армении нанести ракетные удары по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
Азербайджанская армия не воюет с армянским народом, она сражается с агрессором, оккупировавшим наши земли — Лариса Тарусова
Оттесненные вдоль линии фронта ВС Армении обосновались на территории Армении и подвергают обстрелам населенные пункты Азербайджана - минобороны
Военнослужащие ВС Армении, не выдержав натиска армии Азербайджана, бросили позиции и обратились в бегство - минобороны
Максим Шевченко: Азербайджану нужно стиснув зубы, метр за метром, освобождать свои земли от армянской оккупации (ВИДЕО)
Обстрелы гражданских объектов со стороны ВС Армении вызывают разрушения и пожары — МЧС Азербайджана (ВИДЕО)
Помощник Президента Азербайджана проинформировал посла Пакистана о ракетных ударах со стороны Армении
Угроза ударить по нефтегазовым трубопроводам Азербайджана — показатель бессилия Армении - полковник-ветеран
Аварцы Азербайджана всецело поддерживают доблестную армию в борьбе с армянскими агрессорами – Расул Чунаев (ФОТО)
Заявления Макрона по нагорно-карабахскому конфликту ставит под сомнение беспристрастность Франции в МГ ОБСЕ - Европейский аналитик
СГБ перехватила радиопереговоры террористов, участвующих в военных операциях против Азербайджана (ВИДЕО)