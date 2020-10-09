ВБ: В 2022 году профицит чистых финансовых обязательств платежного баланса Азербайджана составит 1,2%
Мужчины и женщины без колебаний готовы идти на фронт – народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова (ВИДЕО)
Лента новостей
Компания BOS Shelf перечислила 1 миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики
Совет печати Азербайджана выступил с заявлением в связи с визитами зарубежных журналистов в Нагорный Карабах
Азербайджан одерживает дипломатическую и военную победу над Арменией – администрация Президента Турции
ВБ: В 2022 году профицит чистых финансовых обязательств платежного баланса Азербайджана составит 1,2%
Текущее положение дел в нагорно-карабахском конфликте является результатом провокационных действий со стороны Армении - американский аналитик Ирина Цукерман на площадке Baku Network (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Гадрут и несколько сел
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении 2-х иностранных граждан, способствующих армянским оккупантам
Власти России воспрепятствуют массовому привлечению армянских боевиков из РФ в зону карабахского конфликта - Олег Кузнецов на площадке Baku Network
Мужчины и женщины без колебаний готовы идти на фронт – народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова (ВИДЕО)
Армянским нацистам нет места на земле! Народная артистка Тарана Мурадова о насильственной депортации азербайджанцев
Азербайджан сражается на своей территории - Руфиз Хафизоглу в эфире ливанского телеканала "Аль-Маядин" (ФОТО/ВИДЕО)
Минобороны: ВС Армении подвергают интенсивному обстрелу территории Мингячевира и Агджабединского района
Хикмет Гаджиев: Азербайджанская армия не обстреливает церкви и другие объекты гражданского назначения
Азербайджан имеет все основания, чтобы завершить операцию по возвращению своих территорий - Александр Караваев на площадке "Наше время" (ВИДЕО)
Албано-Удинская Христианская Община перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 4000 манатов
В результате обстрелов ВС Армении убит 31, ранены 164 мирных азербайджанских жителя - Генпрокуратура Азербайджана
Узбекско-туркменский Деловой совет рассмотрел вопросы развития сотрудничества в период пандемии коронавируса
Армения обстреливает гражданское население Азербайджана - интервью Севиль Микаиловой турецкому телеканалу "TRT Arab" (ВИДЕО)