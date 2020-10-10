В январе-сентябре объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии гостаможни сократился

Финансы 10 октября 2020 18:17 (UTC+04:00)
В январе-сентябре объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии гостаможни сократился
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