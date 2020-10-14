Состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот ЦБА

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 14 октября 2020 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 100 миллионов манатов и со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

Сообщается, что в ходе аукциона 16 инвесторами были представлены 23 заказа в ценовом диапазоне 99,49 маната (6,49 процента) - 99,53 маната (6,01 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 99,53 маната (6,01 процента), а средневзвешенная цена – 99,53 маната (6,01 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 582,5 миллиона манатов.

Дата погашения - 11 ноября 2020 года.

Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

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