Самир Шарифов проинформировал представителей МВФ и Всемирного банка об очередной армянской провокации

БАКУ /Trend/ - Руководитель Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану, а также министр финансов Самир Шарифов в рамках ежегодных заседаний МВФ и Всемирного банка, в состав которых входит Азербайджан, принял участие в заседании группы голосования, организованном в формате видеоконференции. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

По данным министерства, наряду с Азербайджаном на заседании приняли участие представители Швейцарии, Польши, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. В ходе заседания состоялся обмен мнениями о проблемах, вызванных пандемией COVID-19 в мировой экономике, о воздействии на экономику стран-членов и мерах поддержки, осуществляемых МВФ и Всемирным банком в направлении решения этих проблем. В ходе обсуждений было отмечено значение взаимного сотрудничества для снижения негативных последствий пандемии и ускорения процесса восстановления.

Сообщается, что выступивший на заседании Самир Шарифов проинформировал представителей стран, входящих в группу МВФ и Всемирного банка об очередной военной агрессии Армении против Азербайджана, начавшейся с 27 сентября 2020 года. Было заявлено, что широкомасштабная военная агрессия, осуществляемая вооруженными силами Армении против Азербайджана, привела к войне в условиях нынешней пандемии и, в результате ожесточенных атак в ряде городов, сел и других населенных пунктов, погибли гражданские лица, разрушены дома, школы, больницы и другая социальная инфраструктура. Было особо подчеркнуто, что для достижения устойчивого мира необходимо положить конец продолжающейся почти 30 лет армянской оккупации, соблюдать нормы и принципы международного права, обеспечить исполнение резолюций Совета Безопасности ООН, немедленно и безоговорочно вывести оккупационные военные силы Армении с территорий Азербайджана, обеспечив тем самым территориальную целостность Азербайджана. Министр подчеркнул, что только на этих основаниях в регионе будет установлен устойчивый мир, азербайджанские вынужденные переселенцы вернутся на родные земли, и будут созданы условия для совместного проживания азербайджанской и армянской общин в Нагорном Карабахе.

Отметим, что Самир Шарифов также высоко оценил оперативную и адекватную поддержку, оказываемую МВФ и Всемирным банком странам-членам в предотвращении негативных последствий пандемии и выразил уверенность в том, что она внесет вклад в борьбу с глобальным экономическим кризисом. Было подчеркнуто, что Азербайджан успешно продолжает сотрудничество с МВФ и Всемирным банком, а программы технической поддержки, реализуемые обеими структурами, играют важную роль в укреплении рамок фискальной и монетарной политики.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

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