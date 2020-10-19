Газпромбанк в 2020 году ожидает спад экономики Азербайджана на уровне 3,5-4 %

Финансы 19 октября 2020 19:05 (UTC+04:00)
Газпромбанк в 2020 году ожидает спад экономики Азербайджана на уровне 3,5-4 %
В Зардабе завершена реконструкция автомобильной дороги местного значения (ФОТО)
В Зардабе завершена реконструкция автомобильной дороги местного значения (ФОТО)
Туркменистан и Япония обсудили перспективы сотрудничества в строительной сфере
Туркменистан и Япония обсудили перспективы сотрудничества в строительной сфере
В Азербайджане началась реконструкция автодороги республиканского значения
В Азербайджане началась реконструкция автодороги республиканского значения
Лента новостей
На улицах Торонто прошла акция протеста против агрессивной политики Армении (ВИДЕО, ФОТО) Социум 20:05
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и президентом Международной Тюркской академии Политика 19:46
Премьер-министр Азербайджана встретился с делегацией во главе со спикером парламента Турции (ФОТО) Политика 19:14
На оккупированных территориях Азербайджана уничтожено 82 вида эндемиков Кавказа Общество 19:09
Правящая партия Азербайджана направила обращения свыше 50 партиям и международным организациям Политика 19:07
Газпромбанк в 2020 году ожидает спад экономики Азербайджана на уровне 3,5-4 % Финансы 19:05
В МИД Германии будет направлена ​​нота по поводу незаконного визита членов Бундестага в Карабах - МИД Азербайджана Политика 19:02
Весь мир знает, что Азербайджан занимает справедливую позицию - глава госкомитета Политика 18:59
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Франции Политика 18:55
Армения должна быть усажена за стол переговоров как страна-оккупант - Севиль Микаилова дала интервью телеканалу CNN Türk (ВИДЕО) Политика 18:51
Ханым Ахмадиева приняла участие в российском проекте "Ты супер!" (ФОТО/ВИДЕО) Культура 18:45
Aзербайджанцы, проживающие в США, потребовали справедливости от CNN Нагорно-карабахский конфликт 18:39
Роман Газенко на площадке Baku Network об особенностях освещения карабахского конфликта российскими СМИ (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 18:35
Пашинян признал поражение и готов к переговорам Нагорно-карабахский конфликт 18:28
Азербайджан полностью обеспечивает безопасность нефтегазовых проектов международного значения- помощник Президента Экономика 18:24
Известный в Португалии художник: В Азербайджане живут тысячи армян, а в Армении – ни одного азербайджанца (ВИДЕО) Социум 18:22
ОДКБ надо задуматься, а нужен ли им такой подлый союзник как Армения – заслуженный деятель искусств Рафик Сеидзаде Социум 18:21
МВФ прогнозирует объем валютных резервов Центробанка Азербайджана в 2020-21 гг. на уровне $6,3 млрд Финансы 18:00
В связи с нападениями Армении на гражданское население в соответствующие структуры будет направлено обращение - помощник Президента Политика 17:55
МВФ обнародовал прогнозы по нефтяному сектору Азербайджана на 2020-2021 годы Энергетика 17:49
Международное право призывает к тому, чтобы в войне не погибали мирные граждане - посол Швейцарии (ФОТО) Политика 17:44
Генпрокуратура: В филиал хлопкоочистительного завода в Тертере попал снаряд Происшествия 17:41
Созданы условия, чтобы армянские военнопленные смогли связаться со своими семьями - помощник Президента Азербайджана Политика 17:41
ВС Азербайджана адекватно реагируют на провокации армянской стороны - помощник Президента Политика 17:38
Спикер узбекского парламента выразил беспокойство по поводу обстрела Арменией Гянджи Политика 17:37
МВФ прогнозирует увеличение экспорта газа из Азербайджана в 2020 и 2021 годах Энергетика 17:35
ВС Армении подвергают обстрелу населенные пункты Азербайджана Политика 17:34
Пакистан сократил импорт ковров из Турции Турция 17:33
Экспорт ковров из Турции в Узбекистан сократился - Минторговли Турции Турция 17:31
В Азербайджане растёт производство автотранспорта Бизнес 17:29
Обнародован новый список погибших армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 17:28
Рост страховых премий компании A-QROUP Экономика 17:27
Доходы Азербайджана от реализации продукции отрасли ИКТ превысили 225 миллионов манатов ИКТ 17:27
ЗАО AzerGold подписало контракт на сумму 19 миллионов манатов Бизнес 17:25
Украина незначительно сократила импорт турецких ковров Турция 17:21
В январе-сентябре сократился экспорт ковров из Турции в Туркменистан Турция 17:21
Это - справедливая борьба Азербайджана - Мустафа Шентоп Политика 17:21
Минсвязи Азербайджана призывает граждан не отвечать на незнакомые звонки Общество 17:21
Увеличен экспорт туркменских тканей из синтетических комплексных нитей в ЕАЭС Бизнес 17:20
Генпрокуратура Азербайджана: Кроме журналиста AzTV в Агдаме ранены еще три мирных жителя Политика 17:19
Терроризм возведен в Армении в ранг государственной политики Нагорно-карабахский конфликт 17:18
«Туркменгаз» повторно объявляет тендер на проведение проверки в лабораторных условиях Тендеры 17:11
Таджикистан значительно сократил импорт ковров из Турции Турция 17:10
Импорт турецких ковров в Россию незначительно увеличился Турция 17:09
Гахария назвал причины введения ЧП в Грузии Грузия 17:01
Назван ущерб, нанесенный Гяндже в результате армянского террора Политика 17:00
В Агдаме ВС Армении обстреляли съемочную группу AzTV, ранен журналист (ВИДЕО) Происшествия 16:57
В 2021 году доля ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана увеличится на 3% - МВФ Финансы 16:52
В январе-сентябре Кыргызстан сократил импорт ковров из Турции Турция 16:51
Азербайджанская армия захватила еще несколько единиц брошенной военной техники ВС Армении (ФОТО) Политика 16:48
В Вене прошла акция протеста против военных преступлений Армении (ВИДЕО, ФОТО) Социум 16:47
Комитет министров СЕ в ноябре примет решение о координации в борьбе с пандемией Европа 16:44
МИД Ирана: Развитый и независимый Афганистан приносит выгоду всем Политика 16:40
Участники программы самозанятости в Азербайджане могут воспользоваться поддержкой и услугами Агентства по развитию МСБ Экономика 16:37
Какие налоговые льготы предусмотрены для кинотеатров в связи с карантином Бизнес 16:36
Казахстан увеличил импорт ковров из Турции Турция 16:32
Мы не должны оставлять этот конфликт будущим поколениям - помощник Президента Азербайджана Политика 16:31
Россия надеется на скорое согласование механизма мониторинга за прекращением огня в Карабахе - Лавров Нагорно-карабахский конфликт 16:30
ВС Армении обстреляли фабрику по приему и переработке хлопка в Тертере (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:29
"Мы возвращаемся в Карабах!" - звучит на 12 языках мира (ВИДЕО/ФОТО) Социум 16:24
Письмо азербайджанскому солдату ... Вот уже 30 лет как дракон перекрыл воду, реки высохли, земля от жажды потрескалась Культура 16:19
Армения грубо нарушает все законы и конвенции - генерал-майор Гусейн Махмудов Политика 16:19
Азербайджан, как победившая и сильная страна, будет формировать новый пейзаж региона - депутат Политика 16:18
Туркменистан увеличил экспорт полимера пропилена в ЕАЭС Бизнес 16:12
Уникальная кампания от Gazelli Group в поддержку нашей армии, пишущей новый DASTAN Общество 16:06
Названо количество домов и объектов, пострадавших в Гяндже от ракетного обстрела Общество 16:05
Сокращаются объёмы поставок турецких ковров на рынки Италии Турция 16:05
Армения осуществляет незаконную экономическую деятельность на оккупированных территориях - Эльчин Амирбеков Политика 16:04
Азербайджан не берет на прицел гражданское население - помощник Президента Политика 15:54
Развязанный армянской стороной военный конфликт продолжается - помощник Президента Азербайджана Политика 15:51
Президент Ильхам Алиев: Найти в мире такие близкие друг к друг страны, как Турция и Азербайджан, невозможно Политика 15:48
Армения на государственном уровне осуществляет теракты против мирного азербайджанского населения - Хикмет Гаджиев Политика 15:47
Президент Ильхам Алиев: Каждый день с фронта приходят очень радостные вести Политика 15:43
АО "Узбекнефтегаз" объявляет тендер на изготовление и поставку компрессора Тендеры 15:36
Экспорт ковров в Иран сократился - Минторговли Турции Турция 15:36
С начала года Израиль незначительно сократил импорт ковров из Турции Турция 15:35
В Азербайджане за сутки выявлен 331 новый случай инфицирования COVID-19, излечились 107 человек Общество 15:35
В результате провокаций ВС Армении убит 61, получили ранения 282 гражданских лица Политика 15:34
Торговый оборот Грузии с Азербайджаном сократился Бизнес 15:34
В Калифорнии прошел автопробег в знак протеста против армянского террора в Гяндже Нагорно-карабахский конфликт 15:31
Господам птицам - говорунам! Израильский писатель обратилась к международным структурам и телеведущим, поддерживающим армянский фашизм Социум 15:26
Ракетный удар по Гяндже является признаком трусости армянской стороны - иранский депутат Политика 15:23
Банковская система Азербайджана стабилизировалась - депутат Финансы 15:19
USAID содействует продвижению экспортеров плодоовощной продукции из стран Центральной Азии Узбекистан 15:18
Военно-политическое руководство Армении демонстрирует явное неуважение к принципу гуманизма - юрист Нагорно-карабахский конфликт 15:18
Азербайджанцы Канады выражают протест против гянджинского террора Нагорно-карабахский конфликт 15:17
Ирак сокращает импорт ковров из Турции Турция 15:17
Армения пытается ввести мировое сообщество в заблуждение и уйти от ответственности - израильский эксперт Политика 15:13
Политика в сфере межрелигиозного диалога защищает Азербайджан от армянской клеветы - Сиявуш Гейдаров Общество 15:10
В Университете ADA прошла встреча с дипломатами по террору в Гяндже (ФОТО) Политика 15:09
Грузия незначительно увеличила импорт турецких ковров Турция 15:07
Гянджинцы – потомки Джавад хана. Карабах будет очищен от дьявольского отребья армянского фашизма - народный артист Фикрет Вердиев Социум 15:04
В Баку прошла встреча спикеров парламентов Азербайджана и Турции (ФОТО) Политика 15:04
В январе-сентябре сократился экспорт ковров из Турции во Францию Турция 14:49
В Норвегии обнаружили новую для страны разновидность коронавируса Европа 14:46
Экспорт газа из Евразии вырастет на 17% в 2021 г. Энергетика 14:46
Последняя эскалация карабахского конфликта - позор для Армении - Джон Мареска Нагорно-карабахский конфликт 14:45
В Азербайджане названо число усыновленных в этом году детей Общество 14:43
Народный артист Фаиг Суджаддинов: Мы освободим от оккупации Кельбаджар, Ханкенди, Шушу… Осталось совсем мало (ВИДЕО) Социум 14:42
В скором времени армяне потерпят поражение - депутат Политика 14:42
Все новости