Ценные бумаги министерства финансов Азербайджана вызвали существенный спрос

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) 20 октября 2020 года провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана стоимостью 20 миллионов манатов со сроком оборота 1092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

В ходе аукциона 13 инвесторов подали 21 заявку в ценовом диапазоне от 93,51 маната (при доходности в 9,95 процента) до 100 манатов (девять процентов) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 97,59 маната (9,95 процента), а средневзвешенная цена – 97,85 маната (9,84 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 84,79 миллиона манатов, а объем размещения – 30 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций: 17 октября 2023 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 21 октября 2020 года.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

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