В Азербайджане предотвращена более глубокая рецессия - глава ЦБА

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов принял участие в заседании Международного валютного фонда с участием председателей Центральных банков стран Кавказа и Центрально-Азиатского региона в формате видеоконференции, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным банка, встреча была посвящена обмену мнениями о вызовах в глобальной финансовой системе в период пандемии, защите финансовой стабильности и поддержке экономического восстановления, а также политике поддержки, проводимой в финансовом секторе.

Выступая на заседании, Рустамов отметил, что в текущем году все страны мира подверглись беспрецедентной комбинации потрясений. Сложившаяся в связи с пандемией ситуация оказала влияние и на экономику Азербайджана, тесно интегрированную в мировую экономику. Однако созданная в предыдущие годы платформа макроэкономического управления, финансовые буферы и многолетний опыт управления кризисом ограничили каналы влияния этих потрясений на экономику и финансовый сектор. В результате антикризисных мер, осуществляемых в опережающем режиме, макроэкономическая стабильность в стране была сохранена и предотвращена более глубокая рецессия.

Наряду с этим, глава ЦБА проинформировал участников об очередной военной агрессии Армении против Азербайджана, начиная с 27 сентября. Он отметил, что в результате нападений вооруженных сил Армении в ряде городов, сёл и других населенных пунктах Азербайджана погибли гражданские лица, разрушены дома, школы, больницы и другая социальная инфраструктура. В ответ на провокации, совершенные армянскими вооруженными силами, азербайджанская армия провела контрнаступательную операцию и в результате освободила от оккупации ряд городов, сел и важных высот. С целью полного обеспечения территориальной целостности Азербайджана продолжаются бои. Рустамов подчеркнул, что для достижения устойчивого мира необходимо соблюдать нормы и принципы международного права, обеспечить исполнение резолюций Совета Безопасности ООН. немедленно и безоговорочно вывести оккупационные военные формирования Армении с территории Азербайджана, тем самым обеспечив территориальную целостность Азербайджана.

Рустамов также заявил, что макроэкономическая политика, в том числе политика финансовой стабильности, будет направлена на новые вызовы, с которыми сталкивается национальная экономика в период пост-пандемии, и будет поддерживать устойчивое восстановление экономического роста, повышая стабильность и инклюзивность финансового сектора.

По итогам встречи было отмечено значение взаимного сотрудничества для снижения негативных последствий пандемии и ускорения процесса восстановления в экономике в период пост-пандемии. В целях усиления роли финансового сектора в качественном экономическом росте будет продолжено сотрудничество, начатое в рамках программы оценки финансового сектора с Международным валютным фондом и Всемирным банком для проведения всесторонней и глубокой диагностики.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter:@jafarov_zeyni