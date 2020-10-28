Манат укрепился по отношению к евро и рублю

Финансы 28 октября 2020 09:47 (UTC+04:00)
Манат укрепился по отношению к евро и рублю

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0025 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

28 октября 2020 г.:

27 октября 2020 г.:

28 сентября 2020 г.:

28 октября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0025

2,0103

1,9775

1,884

-0,0078

0,0250

0,1185

1 российский рубль

0,022

0,0222

0,0217

0,0266

-0,0002

0,0003

-0,0046

1 турецкая лира

0,2075

0,2101

0,2217

0,2947

-0,0026

-0,0142

-0,0872

1 австралийский доллар

1,2145

1,2128

1,2003

1,1582

0,0017

0,0142

0,0563

1 аргентинский песо

0,0217

0,0217

0,0224

0,0283

0

-0,0007

-0,0066

1 белорусский рубль

0,6656

0,6694

0,6518

0,8318

-0,0038

0,0138

-0,1662

1 бразильский реал

0,2979

0,3023

0,3056

0,4244

-0,0044

-0,0077

-0,1265

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,105

0,1051

0,0996

0,1163

-0,0001

0,0054

-0,0113

100 южнокорейских вон

0,1504

0,1509

0,1449

0,1455

-0,0005

0,0055

0,0049

1 чешская крона

0,0733

0,0737

0,0729

0,0737

-0,0004

0,0004

-0,0004

100 чилийских песо

0,2205

0,2192

0,216

0,2335

0,0013

0,0045

-0,0130

1 китайский юань

0,2533

0,2536

0,2491

0,2408

-0,0003

0,0042

0,0125

1 датская крона

0,2691

0,2702

0,2656

0,2522

-0,0011

0,0035

0,0169

1 грузинский лари

0,5264

0,5267

0,5087

0,5776

-0,0003

0,0177

-0,0512

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2194

0,2169

0

0

0,0025

1 индийская рупия

0,0231

0,023

0,0231

0,024

0,0001

0

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,2171

2,216

2,1708

2,1787

0,0011

0,0463

0,0384

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0116

0,0114

0,0121

0

0,0002

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1946

0,1947

0,1863

0,1755

-0,0001

0,0083

0,0191

1 швейцарский франк

1,8701

1,8747

1,8306

1,7069

-0,0046

0,0395

0,1632

1 израильский шекель

0,5024

0,5012

0,4882

0,4809

0,0012

0,0142

0,0215

1 канадский доллар

1,289

1,2898

1,2704

1,3002

-0,0008

0,0186

-0,0112

1 кувейтский динар

5,5619

5,5628

5,5465

5,5972

-0,0009

0,0154

-0,0353

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0211

0,0211

0,0214

0,0239

0

-0,0003

-0,0028

100 ливанских фунтов

0,1122

0,1124

0,1123

0,1121

-0,0002

-0,0001

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4084

0,4081

0,4078

0,4063

0,0003

0,0006

0,0021

1 мексиканский песо

0,0808

0,0812

0,0762

0,0892

-0,0004

0,0046

-0,0084

1 молдавская лея

0,0999

0,0999

0,1007

0,097

0

-0,0008

0,0029

1 египетский фунт

0,1081

0,1082

0,1077

0,1053

-0,0001

0,0004

0,0028

1 норвежская крона

0,1851

0,1843

0,1779

0,1849

0,0008

0,0072

0,0002

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0165

0,018

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4362

0,4389

0,4347

0,4405

-0,0027

0,0015

-0,0043

1 сингапурский доллар

1,2505

1,2512

1,2361

1,2471

-0,0007

0,0144

0,0034

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,41

2,4093

2,3859

2,3394

0,0007

0,0241

0,0706

1 тайваньский доллар

0,0595

0,0595

0,0583

0,0557

0

0,0012

0,0038

1 таджикский сомони

0,1644

0,1644

0,1646

0,1753

0

-0,0002

-0,0109

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0599

0,06

0,0601

0,0678

-0,0001

-0,0002

-0,0079

100 японских иен

1,6308

1,6228

1,6144

1,563

0,0080

0,0164

0,0678

1 новозеландский доллар

1,1406

1,1376

1,1148

1,0787

0,0030

0,0258

0,0619

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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