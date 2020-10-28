Манат укрепился по отношению к евро и рублю
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0025 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
28 октября 2020 г.:
|
27 октября 2020 г.:
|
28 сентября 2020 г.:
|
28 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0025
|
2,0103
|
1,9775
|
1,884
|
-0,0078
|
0,0250
|
0,1185
|
1 российский рубль
|
0,022
|
0,0222
|
0,0217
|
0,0266
|
-0,0002
|
0,0003
|
-0,0046
|
1 турецкая лира
|
0,2075
|
0,2101
|
0,2217
|
0,2947
|
-0,0026
|
-0,0142
|
-0,0872
|
1 австралийский доллар
|
1,2145
|
1,2128
|
1,2003
|
1,1582
|
0,0017
|
0,0142
|
0,0563
|
1 аргентинский песо
|
0,0217
|
0,0217
|
0,0224
|
0,0283
|
0
|
-0,0007
|
-0,0066
|
1 белорусский рубль
|
0,6656
|
0,6694
|
0,6518
|
0,8318
|
-0,0038
|
0,0138
|
-0,1662
|
1 бразильский реал
|
0,2979
|
0,3023
|
0,3056
|
0,4244
|
-0,0044
|
-0,0077
|
-0,1265
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,105
|
0,1051
|
0,0996
|
0,1163
|
-0,0001
|
0,0054
|
-0,0113
|
100 южнокорейских вон
|
0,1504
|
0,1509
|
0,1449
|
0,1455
|
-0,0005
|
0,0055
|
0,0049
|
1 чешская крона
|
0,0733
|
0,0737
|
0,0729
|
0,0737
|
-0,0004
|
0,0004
|
-0,0004
|
100 чилийских песо
|
0,2205
|
0,2192
|
0,216
|
0,2335
|
0,0013
|
0,0045
|
-0,0130
|
1 китайский юань
|
0,2533
|
0,2536
|
0,2491
|
0,2408
|
-0,0003
|
0,0042
|
0,0125
|
1 датская крона
|
0,2691
|
0,2702
|
0,2656
|
0,2522
|
-0,0011
|
0,0035
|
0,0169
|
1 грузинский лари
|
0,5264
|
0,5267
|
0,5087
|
0,5776
|
-0,0003
|
0,0177
|
-0,0512
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2169
|
0
|
0
|
0,0025
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,023
|
0,0231
|
0,024
|
0,0001
|
0
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2171
|
2,216
|
2,1708
|
2,1787
|
0,0011
|
0,0463
|
0,0384
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0114
|
0,0121
|
0
|
0,0002
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1946
|
0,1947
|
0,1863
|
0,1755
|
-0,0001
|
0,0083
|
0,0191
|
1 швейцарский франк
|
1,8701
|
1,8747
|
1,8306
|
1,7069
|
-0,0046
|
0,0395
|
0,1632
|
1 израильский шекель
|
0,5024
|
0,5012
|
0,4882
|
0,4809
|
0,0012
|
0,0142
|
0,0215
|
1 канадский доллар
|
1,289
|
1,2898
|
1,2704
|
1,3002
|
-0,0008
|
0,0186
|
-0,0112
|
1 кувейтский динар
|
5,5619
|
5,5628
|
5,5465
|
5,5972
|
-0,0009
|
0,0154
|
-0,0353
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0211
|
0,0211
|
0,0214
|
0,0239
|
0
|
-0,0003
|
-0,0028
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,1124
|
0,1123
|
0,1121
|
-0,0002
|
-0,0001
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4084
|
0,4081
|
0,4078
|
0,4063
|
0,0003
|
0,0006
|
0,0021
|
1 мексиканский песо
|
0,0808
|
0,0812
|
0,0762
|
0,0892
|
-0,0004
|
0,0046
|
-0,0084
|
1 молдавская лея
|
0,0999
|
0,0999
|
0,1007
|
0,097
|
0
|
-0,0008
|
0,0029
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1082
|
0,1077
|
0,1053
|
-0,0001
|
0,0004
|
0,0028
|
1 норвежская крона
|
0,1851
|
0,1843
|
0,1779
|
0,1849
|
0,0008
|
0,0072
|
0,0002
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0165
|
0,018
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4362
|
0,4389
|
0,4347
|
0,4405
|
-0,0027
|
0,0015
|
-0,0043
|
1 сингапурский доллар
|
1,2505
|
1,2512
|
1,2361
|
1,2471
|
-0,0007
|
0,0144
|
0,0034
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,41
|
2,4093
|
2,3859
|
2,3394
|
0,0007
|
0,0241
|
0,0706
|
1 тайваньский доллар
|
0,0595
|
0,0595
|
0,0583
|
0,0557
|
0
|
0,0012
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1644
|
0,1644
|
0,1646
|
0,1753
|
0
|
-0,0002
|
-0,0109
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0599
|
0,06
|
0,0601
|
0,0678
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0079
|
100 японских иен
|
1,6308
|
1,6228
|
1,6144
|
1,563
|
0,0080
|
0,0164
|
0,0678
|
1 новозеландский доллар
|
1,1406
|
1,1376
|
1,1148
|
1,0787
|
0,0030
|
0,0258
|
0,0619
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni