Манат укрепился по отношению к евро и рублю

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0025 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 28 октября 2020 г.: 27 октября 2020 г.: 28 сентября 2020 г.: 28 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0025 2,0103 1,9775 1,884 -0,0078 0,0250 0,1185 1 российский рубль 0,022 0,0222 0,0217 0,0266 -0,0002 0,0003 -0,0046 1 турецкая лира 0,2075 0,2101 0,2217 0,2947 -0,0026 -0,0142 -0,0872 1 австралийский доллар 1,2145 1,2128 1,2003 1,1582 0,0017 0,0142 0,0563 1 аргентинский песо 0,0217 0,0217 0,0224 0,0283 0 -0,0007 -0,0066 1 белорусский рубль 0,6656 0,6694 0,6518 0,8318 -0,0038 0,0138 -0,1662 1 бразильский реал 0,2979 0,3023 0,3056 0,4244 -0,0044 -0,0077 -0,1265 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,105 0,1051 0,0996 0,1163 -0,0001 0,0054 -0,0113 100 южнокорейских вон 0,1504 0,1509 0,1449 0,1455 -0,0005 0,0055 0,0049 1 чешская крона 0,0733 0,0737 0,0729 0,0737 -0,0004 0,0004 -0,0004 100 чилийских песо 0,2205 0,2192 0,216 0,2335 0,0013 0,0045 -0,0130 1 китайский юань 0,2533 0,2536 0,2491 0,2408 -0,0003 0,0042 0,0125 1 датская крона 0,2691 0,2702 0,2656 0,2522 -0,0011 0,0035 0,0169 1 грузинский лари 0,5264 0,5267 0,5087 0,5776 -0,0003 0,0177 -0,0512 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2194 0,2169 0 0 0,0025 1 индийская рупия 0,0231 0,023 0,0231 0,024 0,0001 0 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,2171 2,216 2,1708 2,1787 0,0011 0,0463 0,0384 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0114 0,0121 0 0,0002 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1946 0,1947 0,1863 0,1755 -0,0001 0,0083 0,0191 1 швейцарский франк 1,8701 1,8747 1,8306 1,7069 -0,0046 0,0395 0,1632 1 израильский шекель 0,5024 0,5012 0,4882 0,4809 0,0012 0,0142 0,0215 1 канадский доллар 1,289 1,2898 1,2704 1,3002 -0,0008 0,0186 -0,0112 1 кувейтский динар 5,5619 5,5628 5,5465 5,5972 -0,0009 0,0154 -0,0353 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0211 0,0211 0,0214 0,0239 0 -0,0003 -0,0028 100 ливанских фунтов 0,1122 0,1124 0,1123 0,1121 -0,0002 -0,0001 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4084 0,4081 0,4078 0,4063 0,0003 0,0006 0,0021 1 мексиканский песо 0,0808 0,0812 0,0762 0,0892 -0,0004 0,0046 -0,0084 1 молдавская лея 0,0999 0,0999 0,1007 0,097 0 -0,0008 0,0029 1 египетский фунт 0,1081 0,1082 0,1077 0,1053 -0,0001 0,0004 0,0028 1 норвежская крона 0,1851 0,1843 0,1779 0,1849 0,0008 0,0072 0,0002 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0165 0,018 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4362 0,4389 0,4347 0,4405 -0,0027 0,0015 -0,0043 1 сингапурский доллар 1,2505 1,2512 1,2361 1,2471 -0,0007 0,0144 0,0034 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,41 2,4093 2,3859 2,3394 0,0007 0,0241 0,0706 1 тайваньский доллар 0,0595 0,0595 0,0583 0,0557 0 0,0012 0,0038 1 таджикский сомони 0,1644 0,1644 0,1646 0,1753 0 -0,0002 -0,0109 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0599 0,06 0,0601 0,0678 -0,0001 -0,0002 -0,0079 100 японских иен 1,6308 1,6228 1,6144 1,563 0,0080 0,0164 0,0678 1 новозеландский доллар 1,1406 1,1376 1,1148 1,0787 0,0030 0,0258 0,0619

(Автор: Зейни Джафаров)

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