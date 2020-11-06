С начала 2020 года в Казахстане объем транзакций снизился на 17%

535 трлн тенге составил общий объем безналичных расчетов по Казахстану в январе – сентябре 2020 года. 93% от этого объема пришлось на платежные системы Национального Банка Казахстана – межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга, передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

В среднем за день в 2020 году эти системы обрабатывали 203 тыс. платежей на сумму 2,7 трлн тенге.

Основной объем транзакций в межбанковской системе переводов денег пришелся на банки второго уровня и небанковские организации, а в системе межбанковского клиринга – на БВУ и Комитет казначейства Министерства финансов.

С начала 2020 года объем транзакций снизился на 17%, в то время как число операций выросло на 21%. Это связано с замедлением деловой активности в связи с пандемией коронавируса. В долгосрочном тренде рост числа транзакций также опережает рост объема расчетов, главным образом – из-за ускорения роста безналичных платежей среди физических лиц.

По итогам последних пяти лет количество транзакций выросли на 40%, а объемы безналичных расчетов – на 15%. Это связано с ростом использования безналичных расчетов физическими лицами.