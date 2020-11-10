На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций Минфина

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 10 ноября 2020 года состоялся аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 15 миллионов манатов со сроком обращения 1092 дня, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

По данным, во время аукциона 6 инвесторами были представлены 10 заказа в ценовом диапазоне от 93,9483 манат (9,8 процентов) до 100,0264 манатов ( 7,49 процентов).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 99,9735 манатов (7,5 процентов), а средневзвешенная цена - 100,0124 манатов (7,49 процентов). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 50,3 миллионов манатов, а объем размещения – 8,35 миллионов манатов.

Срок погашения облигаций: 7 ноября 2023 года.

Объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 11 ноября 2020 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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