За минувшую неделю манат укрепился к евро (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
2 ноября
|
1,7
|
9 ноября
|
1,7
|
3 ноября
|
1,7
|
10 ноября
|
1,7
|
4 ноября
|
1,7
|
11 ноября
|
1,7
|
5 ноября
|
1,7
|
12 ноября
|
1,7
|
6 ноября
|
1,7
|
13 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0023 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0077 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0188 маната (0,9 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
2 ноября
|
1,9774
|
9 ноября
|
2,0092
|
3 ноября
|
1,9805
|
10 ноября
|
2,0116
|
4 ноября
|
1,9818
|
11 ноября
|
2,0101
|
5 ноября
|
1,9956
|
12 ноября
|
2,0009
|
6 ноября
|
2,0092
|
13 ноября
|
2,0069
|
Средний курс за неделю
|
1,9889
|
Средний курс за неделю
|
2,0077
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,022 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0004 маната (1,9 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
2 ноября
|
0,0213
|
9 ноября
|
0,022
|
3 ноября
|
0,0211
|
10 ноября
|
0,0222
|
4 ноября
|
0,0215
|
11 ноября
|
0,0222
|
5 ноября
|
0,0219
|
12 ноября
|
0,022
|
6 ноября
|
0,022
|
13 ноября
|
0,022
|
Средний курс за неделю
|
0,0216
|
Средний курс за неделю
|
0,022
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0187 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2113 маната за одну лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0092 маната (4,6 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
2 ноября
|
0,2036
|
9 ноября
|
0,2019
|
3 ноября
|
0,2015
|
10 ноября
|
0,2088
|
4 ноября
|
0,2019
|
11 ноября
|
0,2076
|
5 ноября
|
0,2014
|
12 ноября
|
0,2174
|
6 ноября
|
0,2019
|
13 ноября
|
0,2206
|
Средний курс за неделю
|
0,2021
|
Средний курс за неделю
|
0,2113
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni