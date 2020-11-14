За минувшую неделю манат укрепился к евро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 2 ноября 1,7 9 ноября 1,7 3 ноября 1,7 10 ноября 1,7 4 ноября 1,7 11 ноября 1,7 5 ноября 1,7 12 ноября 1,7 6 ноября 1,7 13 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0023 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0077 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0188 маната (0,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 2 ноября 1,9774 9 ноября 2,0092 3 ноября 1,9805 10 ноября 2,0116 4 ноября 1,9818 11 ноября 2,0101 5 ноября 1,9956 12 ноября 2,0009 6 ноября 2,0092 13 ноября 2,0069 Средний курс за неделю 1,9889 Средний курс за неделю 2,0077

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,022 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0004 маната (1,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 2 ноября 0,0213 9 ноября 0,022 3 ноября 0,0211 10 ноября 0,0222 4 ноября 0,0215 11 ноября 0,0222 5 ноября 0,0219 12 ноября 0,022 6 ноября 0,022 13 ноября 0,022 Средний курс за неделю 0,0216 Средний курс за неделю 0,022

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0187 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2113 маната за одну лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0092 маната (4,6 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 2 ноября 0,2036 9 ноября 0,2019 3 ноября 0,2015 10 ноября 0,2088 4 ноября 0,2019 11 ноября 0,2076 5 ноября 0,2014 12 ноября 0,2174 6 ноября 0,2019 13 ноября 0,2206 Средний курс за неделю 0,2021 Средний курс за неделю 0,2113

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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