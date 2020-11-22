G20 продлила до июня 2021 года приостановку платежей стран по обслуживанию долга

Группа двадцати (G20) объявила в воскресенье о продлении до июня 2021 года приостановки платежей стран по обслуживанию долга. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отсрочка связана с невозможностью многих стран выполнять свои долговые обязательства.

Помощь пострадавшим от коронавируса странам

Группа двадцати взяла на себя обязательство помочь наиболее пострадавшим в результате пандемии нового коронавируса странам.

"Двадцатка" заявила о приверженности "поддержки всех развивающихся и наименее развитых стран в противостоянии пандемии, уделяя особое внимание тем, кто пострадал от нее в наибольшей степени". "Мы продолжим прилагать усилия для защиты жизней и оказания им помощи", - говорится в заявлении.

Кроме того, G20 заявила о своей приверженности "расширению прав и возможностей людей и сохранению планеты". "Необходимо координировать наши действия на глобальном уровне и действовать солидарно, - отмечается в коммюнике. - Мы стремимся привести мир к восстановлению после пандемии".