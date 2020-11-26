Всемирный банк продлил срок реализации сельскохозяйственного проекта в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) продлил срок реализации проекта “Повышение конкурентоспособности в сельском хозяйстве” (Agricultural Competitiveness Improvement Project) в Азербайджане до конца декабря 2021 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Всемирный Банк, проект был одобрен советом директоров ВБ в сентябре 2013 года, а срок его реализации был назначен на конец июня 2020 года.

В заявлении банка отмечается, что, несмотря на снижение темпов реализации проекта из-за нынешнего кризиса COVID-19, работы идут динамично и предприниматели в области аграрного сектора заявляют об их увеличении более чем на 40 процентов, что является главным показателем эффективности проекта. Также отмечается, что в рамках проекта во многих направлениях сельского предпринимательства открыты кредитные линии на 105 инвестиционных проектов в целом.

Сообщается, что в 73 субъектах предпринимательства, получающих кредиты в рамках проекта, рост производства составил в среднем 42,9 процента, а по четырем завершенным проектам - в среднем 74 процента.

Общая стоимость проекта составляет 53,25 миллиона долларов США, из которых 34,5 миллиона долларов выделено Всемирным банком. На данный момент 87 процентов кредита реализовано.

Отметим, что целью проекта “Повышение конкурентоспособности в сельском хозяйстве” является усовершенствование санитарных и фитосанитарных услуг сельских товаропроизводителей, оказание им финансовых услуг, развитие предпринимательства и пищевой промышленности в Азербайджане.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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