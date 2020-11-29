Туркменистан обладает достаточными резервами, чтобы смягчить последствия пандемии - МВФ

БАКУ /Trend/ - Туркменистан обладает достаточными резервами и относительно низким объемом государственного долга, что оставляет некоторое пространство для проведения адаптивной политики, которая может помочь смягчить неблагоприятные последствия кризиса, вызванного пандемией, заявила Trend глава Миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Туркменистане Наталья Тамириса.

"Туркменистан ввел жесткие административные ограничения на общественные собрания, а также местные и международные поездки из-за пандемии", - добавила Тамириса.

Она сказала, что, хотя энергетические товары играют центральную роль в туркменской экономике, относительно низкая зависимость от туризма и других контактно-интенсивных секторов, а также денежных переводов смягчает неблагоприятные последствия пандемии по сравнению с другими странами региона.

"Хотя официального случая заражения COVID-19 в Туркменистане не было, экономика все еще подвержена негативным последствиям пандемии ", - отметила Тамириса.

"Мы советуем властям уделять приоритетное внимание укреплению системы здравоохранения. Увеличение социальной помощи также необходимо для защиты наиболее уязвимых слоев населения от неблагоприятных экономических последствий кризиса. Адаптивная политика должна сохраняться до тех пор, пока восстановление не будет прочно закреплено", - добавила она.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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