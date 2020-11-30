Банки-агенты ИКГФ Азербайджана выдали ипотечных кредитов на более чем 1,6 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - Банками-агентами Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) на сегодня было выдано свыше 31 тысячи ипотечных кредитов на сумму 1,61 миллиарда манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на онлайн-конференции ИКГФ, связанной с механизмами по арендному жилью, сказал заместитель председателя правления структуры Рахман Гумметов.

По его словам, ипотечное кредитование по линии Фонда охватывает 51 регион Азербайджана.

Объем гарантий, выданных ИКГФ по кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ), превышает 112 миллионов манатов, и этот механизм, несмотря на то, что является новым, охватывает 26 регионов страны.

Гумметов добавил, что, помимо этого, Фондом выдаются гарантии по ипотечным кредитам, и этот показатель оценивается в размере 17,7 миллиона манатов по 233 ипотечным кредитам. Аренда жилья с обязательством продажи была предоставлена 380 гражданам.

Отметим, что только за 10 месяцев 2020 года всего со стороны банков-агентов Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было представлено ипотечных кредитов на сумму 207,6 миллиона манатов, что указывает на значительный рост (62,4 процента) относительно прошлогоднего показателя.

(Автор: Зейни Джафаров)

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