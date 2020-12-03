В Азербайджане за год вырос объём кредитного портфеля сельскохозяйственного сектора
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Операция по освобождению города Шуша войдет в мировую историю военного дела - минобороны Азербайджана
В Баку будет возведен мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы - Распоряжение Президента Азербайджана
Трехстороннее заявление от 10 ноября положило конец почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий - глава МИД Азербайджана
Равенство для всех! В Азербайджане реализуется проект для инвалидов Карабахской войны и талантливых исполнителей (ВИДЕО, ФОТО)
Глобальный газовый центр может содействовать продвижению туркменского газа в Центральной Азии и Европе
Средний показатель смертности от коронавируса в Азербайджане ниже, чем во многих других странах - минздрав
Министр обороны встретился с командующим миротворческими силами России, размещенными в нагорно-карабахском регионе Азербайджана
Бакинская высшая школа нефти продолжает успешно реализовывать Программу двойного диплома MBA Женевской школы бизнеса (ФОТО)
Братья, участвовавшие в Отечественной войне Азербайджана - несмотря на ранения, они вновь возвращались на поле боя (ФОТО)
Сложившаяся ситуация дает основание говорить, что карантинные правила в Азербайджане должны быть ужесточены - специалист
Разработка концепции развития аудита в Азербайджане на 2021-2030 годы находится на завершающем этапе