Финансовый сектор Азербайджана завершит текущий год с хорошими показателями - глава Центробанка

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана продолжает исследовательскую работу по вопросам устойчивости бизнеса и дальнейшего укрепления финансовой стабильности.

Как сообщает в среду Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель Центрального банка Эльман Рустамов.

По его словам, во время экономического кризиса финансовые потоки в банковский сектор ослабевают.

Он отметил, что на данный момент в азербайджанских банках хранятся вклады населения на 7,4 миллиарда манатов, из которых 86,5 процента (6,4 миллиарда манатов) застрахованы.

Глава Центробанка отметил важность применения нововведений по банковским вкладам и тем самым анонсировал ряд новшеств в этом направлении в марте 2021 года.

Помимо этого, Рустамов подчеркнул, что несмотря на события, связанные с пандемией и Отечественной войной Азербайджана за освобождение от оккупации своих земель, финансовый сектор завершит текущий год с хорошими показателями.

Касаясь макроэкономической стабильности в Азербайджане, председатель Центробанка сказал, что страна имеет стратегические валютные резервы в объёме 50 миллиардов долларов США. Он добавил, что в Армении этот показатель в 25 раз меньше, в связи с чем в этой стране налицо макроэкономическая нестабильность.

Он отметил, что перед обширным финансовым сектором Азербайджана стоят большие вызовы, и для достижения всех целей, поставленных перед ним главой государства, важна стабильность этого сектора.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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