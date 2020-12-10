Программу развития национальной платежной системы приняли в Казахстане

В соответствии с поручением Главы государства 30 ноября правлением Национального Банка принята Программа развития национальной платежной системы РК до 2025 года. Об этом сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как отметил Ерболат Досаев, на первом этапе программы в 2021 году будет проведена разработка системы мгновенных платежей и построение межбанковской системы платежных карточек.

«В 2022-2023 годах упор будет сделан на подключение новых сервисов. Особое внимание будет уделяться переходу на формат международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022, развитию сервиса удаленной идентификации, формулировке требований по Open API и Open Banking, совершенствованию регуляторной базы для поддержки инноваций на финансовом рынке, вопросам гармонизации в ЕАЭС и цифровой валюты», - сказал .

По его словам, в 2024-2025 годах будут продолжены работы по развитию национальной платежной инфраструктуры и новых сервисов.

«Успешная реализация мер, заложенных в программе, приведет к снижению издержек по безналичным платежам в 2 раза, ускорению платежей внутри страны с двух дней до 1 минуты. Расширится использование безналичных платежей. Также национальная платежная система устранит зависимость от иностранных операторов», - заявил Ерболат Досаев.