Казахстан установил лимиты финансирования БВУ в рамках льготного кредитования

В рамках исполнения поручения Главы государства К.К.Токаева Национальный Банк Казахстана решением от 27 октября 2020 года выделил дополнительно 200 млрд тенге для дальнейшей реализации Программы по поддержке предпринимателей, пострадавших от введения чрезвычайного положения, передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Кроме того, расширен охвата для крупных предприятий и предпринимателей, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе. Срок действия программы продлен до 31 декабря 2021 года включительно, срок освоения денег – до 31 марта 2021 года включительно.

Для кредитования крупных предприятий определен перечень пострадавших от введения чрезвычайного положения видов деятельности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, который утвержден совместным приказом Председателя Национального Банка Казахстана и Министра национальной экономики РК от 18 ноября 2020 года.

На основании анализа эффективности освоения средств, 30 ноября 2020 года совместным приказом Председателя Национального Банка Казахстан и Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка определены лимиты финансирования банков второго уровня. Новые лимиты установлены с учетом дополнительно выделенных 200 млрд тенге.

С полным текстом Совместного приказа и лимитами финансирования банков второго уровня можно ознакомиться на сайте Национального Банка.