БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть уменьшены проценты банковских кредитов.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал глава парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили, сообщает во вторник Trend.

Миркишили подчеркнул, что готовится новый законопроект банковского сектора.

"После принятия этого законопроекта появится возможность уменьшить проценты банковских кредитов", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)