В Азербайджане могут быть уменьшены проценты банковских кредитов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть уменьшены проценты банковских кредитов.
Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал глава парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили, сообщает во вторник Trend.
Миркишили подчеркнул, что готовится новый законопроект банковского сектора.
"После принятия этого законопроекта появится возможность уменьшить проценты банковских кредитов", - сказал он.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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