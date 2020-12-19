Номинальные доходы населения Азербайджана сократились

БАКУ/Trend/ - Номинальные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2020 года сократились относительно соответствующего показателя прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно данным Госкомстата, номинальные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2020 года составили 50,17 миллиардов манатов, что по сравнению с аналогичным показателем прошлого года меньше на 1,3 процента.

За последний год номинальный доход на душу населения в Азербайджане снизился на два процента и составил 5 029 манатов.

За 11 месяцев текущего года в стране номинальный объем ВВП составил 64,7 миллиарда манатов, что на 4,3 процента меньше показателя соответствующего периода прошлого года.

Согласно данным статистики, в январе-ноябре 2020 года объем ВВП в ненефтяном секторе составил 45,4 миллиардов манатов, что по сравнению с аналогичным показателем прошлого года меньше на 2,9 процента.

ВВП на душу населения за январь-ноябрь текущего года составил почти 6485,7 манатов. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года ВВП на душу населения уменьшился на пять процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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