Одна из основных целей в том, чтобы добиться более быстрого роста экономики в ближайшие годы - Таир Миркишили

БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана менее подверглась рецессии по сравнению с соседними странами.

Об этом в ходе сегодняшнего заседания комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) сказал председатель комитета Таир Миркишили, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что пандемия, которая коснулась всего мира, не обошла стороной и Азербайджан, и главная цель - выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями и добиться более быстрого роста экономики в ближайшие годы.

"Наша экономика менее подверглась рецессии по сравнению с соседними странами. Этого удалось достичь благодаря реализации в Азербайджане программ экономической поддержки и принятию других мер", - сказал Миркишили.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)