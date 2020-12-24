В Азербайджане 1,8 тыс. пострадавшим от пандемии налогоплательщикам оказана финподдержка

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 1 776 налогоплательщикам была оказана финансовая поддержка.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Государственная налоговая служба при министерстве экономики, согласно принятому Кабинетом министров решению о продолжении финансовой поддержки в связи с выплатой определенной части заработной платы наемным работникам в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19), в рамках 3-го этапа оказала финансовую поддержку 1 776 налогоплательщикам в городах и районах, где был введен усиленный карантинный режим - Лянкяране, Шеки, Джалилабадском, Билясуварском, Гахском, Загатальском, Масаллинском, Исмаиллинском, Губинском, Хачмазском районах.

По данным службы, сумма оказанной финансовой поддержки составила 1,447 миллиона манатов.

Финансовая поддержка была оказана 8,657 тысячи наемным работниам в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19).

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva