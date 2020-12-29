Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0805 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
29 декабря 2020 г.:
|
28 декабря 2020 г.:
|
29 ноября 2020 г.:
|
29 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0805
|
2,0763
|
2,0271
|
1,9001
|
0,0042
|
0,0534
|
0,1804
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0229
|
0,0225
|
0,0273
|
0,0001
|
0,0005
|
-0,0043
|
1 турецкая лира
|
0,2282
|
0,2246
|
0,2156
|
0,2857
|
0,0036
|
0,0126
|
-0,0575
|
1 австралийский доллар
|
1,2911
|
1,2941
|
1,2537
|
1,1867
|
-0,0030
|
0,0374
|
0,1044
|
1 аргентинский песо
|
0,0203
|
0,0204
|
0,021
|
0,0284
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0081
|
1 белорусский рубль
|
0,661
|
0,6575
|
0,6639
|
0,808
|
0,0035
|
-0,0029
|
-0,1470
|
1 бразильский реал
|
0,324
|
0,3259
|
0,3188
|
0,42
|
-0,0019
|
0,0052
|
-0,0960
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
0,4629
|
0,4628
|
0,4629
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1163
|
0,1167
|
0,1119
|
0,1212
|
-0,0004
|
0,0044
|
-0,0049
|
100 южнокорейских вон
|
0,1556
|
0,1551
|
0,1539
|
0,1464
|
0,0005
|
0,0017
|
0,0092
|
1 чешская крона
|
0,079
|
0,0793
|
0,0775
|
0,0747
|
-0,0003
|
0,0015
|
0,0043
|
100 чилийских песо
|
0,2386
|
0,2378
|
0,2218
|
0,2275
|
0,0008
|
0,0168
|
0,0111
|
1 китайский юань
|
0,2603
|
0,2603
|
0,2584
|
0,243
|
0
|
0,0019
|
0,0173
|
1 датская крона
|
0,2798
|
0,2791
|
0,2723
|
0,2544
|
0,0007
|
0,0075
|
0,0254
|
1 грузинский лари
|
0,5202
|
0,5196
|
0,5132
|
0,5936
|
0,0006
|
0,0070
|
-0,0734
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2183
|
0
|
0
|
0,0010
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0231
|
0,023
|
0,0238
|
0
|
0,0001
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2934
|
2,3052
|
2,2728
|
2,2233
|
-0,0118
|
0,0206
|
0,0701
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,012
|
0,0122
|
0
|
0
|
-0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2059
|
0,206
|
0,1996
|
0,1821
|
-0,0001
|
0,0063
|
0,0238
|
1 швейцарский франк
|
1,9165
|
1,9104
|
1,8769
|
1,7436
|
0,0061
|
0,0396
|
0,1729
|
1 израильский шекель
|
0,5276
|
0,5279
|
0,5119
|
0,4915
|
-0,0003
|
0,0157
|
0,0361
|
1 канадский доллар
|
1,3252
|
1,3235
|
1,3066
|
1,2997
|
0,0017
|
0,0186
|
0,0255
|
1 кувейтский динар
|
5,5667
|
5,5658
|
5,5606
|
5,603
|
0,0009
|
0,0061
|
-0,0363
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,0041
|
0,004
|
0,0045
|
-0,0001
|
0
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,021
|
0,0243
|
0
|
-0,0009
|
-0,0042
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,1125
|
0,1125
|
0,1126
|
-0,0003
|
-0,0003
|
-0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4196
|
0,4194
|
0,4175
|
0,4119
|
0,0002
|
0,0021
|
0,0077
|
1 мексиканский песо
|
0,0851
|
0,0856
|
0,085
|
0,0902
|
-0,0005
|
0,0001
|
-0,0051
|
1 молдавская лея
|
0,0986
|
0,0985
|
0,0986
|
0,0986
|
0,0001
|
0
|
0
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1085
|
0,106
|
0
|
-0,0002
|
0,0023
|
1 норвежская крона
|
0,1974
|
0,1974
|
0,1917
|
0,1929
|
0
|
0,0057
|
0,0045
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0162
|
0,0164
|
0,0179
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,463
|
0,4606
|
0,4528
|
0,4459
|
0,0024
|
0,0102
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,2793
|
1,2809
|
1,2701
|
1,2571
|
-0,0016
|
0,0092
|
0,0222
|
1 саудовский риал
|
0,453
|
0,453
|
0,4533
|
0,453
|
0
|
-0,0003
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4485
|
2,4485
|
2,423
|
2,3463
|
0
|
0,0255
|
0,1022
|
1 тайваньский доллар
|
0,0604
|
0,0604
|
0,0596
|
0,0564
|
0
|
0,0008
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1753
|
0
|
0
|
-0,0249
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0601
|
0,06
|
0,0597
|
0,0714
|
0,0001
|
0,0004
|
-0,0113
|
100 японских иен
|
1,6397
|
1,6418
|
1,6353
|
1,5533
|
-0,0021
|
0,0044
|
0,0864
|
1 новозеландский доллар
|
1,21
|
1,211
|
1,1928
|
1,1388
|
-0,0010
|
0,0172
|
0,0712
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni