Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0805 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 29 декабря 2020 г.: 28 декабря 2020 г.: 29 ноября 2020 г.: 29 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0805 2,0763 2,0271 1,9001 0,0042 0,0534 0,1804 1 российский рубль 0,023 0,0229 0,0225 0,0273 0,0001 0,0005 -0,0043 1 турецкая лира 0,2282 0,2246 0,2156 0,2857 0,0036 0,0126 -0,0575 1 австралийский доллар 1,2911 1,2941 1,2537 1,1867 -0,0030 0,0374 0,1044 1 аргентинский песо 0,0203 0,0204 0,021 0,0284 -0,0001 -0,0007 -0,0081 1 белорусский рубль 0,661 0,6575 0,6639 0,808 0,0035 -0,0029 -0,1470 1 бразильский реал 0,324 0,3259 0,3188 0,42 -0,0019 0,0052 -0,0960 1 дирхам ОАЭ 0,4629 0,4629 0,4628 0,4629 0 0,0001 0 1 южноафриканский ранд 0,1163 0,1167 0,1119 0,1212 -0,0004 0,0044 -0,0049 100 южнокорейских вон 0,1556 0,1551 0,1539 0,1464 0,0005 0,0017 0,0092 1 чешская крона 0,079 0,0793 0,0775 0,0747 -0,0003 0,0015 0,0043 100 чилийских песо 0,2386 0,2378 0,2218 0,2275 0,0008 0,0168 0,0111 1 китайский юань 0,2603 0,2603 0,2584 0,243 0 0,0019 0,0173 1 датская крона 0,2798 0,2791 0,2723 0,2544 0,0007 0,0075 0,0254 1 грузинский лари 0,5202 0,5196 0,5132 0,5936 0,0006 0,0070 -0,0734 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2183 0 0 0,0010 1 индийская рупия 0,0231 0,0231 0,023 0,0238 0 0,0001 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,2934 2,3052 2,2728 2,2233 -0,0118 0,0206 0,0701 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,012 0,0122 0 0 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2059 0,206 0,1996 0,1821 -0,0001 0,0063 0,0238 1 швейцарский франк 1,9165 1,9104 1,8769 1,7436 0,0061 0,0396 0,1729 1 израильский шекель 0,5276 0,5279 0,5119 0,4915 -0,0003 0,0157 0,0361 1 канадский доллар 1,3252 1,3235 1,3066 1,2997 0,0017 0,0186 0,0255 1 кувейтский динар 5,5667 5,5658 5,5606 5,603 0,0009 0,0061 -0,0363 1 казахский тенге 0,004 0,0041 0,004 0,0045 -0,0001 0 -0,0005 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,021 0,0243 0 -0,0009 -0,0042 100 ливанских фунтов 0,1122 0,1125 0,1125 0,1126 -0,0003 -0,0003 -0,0004 1 малайзийский ринггит 0,4196 0,4194 0,4175 0,4119 0,0002 0,0021 0,0077 1 мексиканский песо 0,0851 0,0856 0,085 0,0902 -0,0005 0,0001 -0,0051 1 молдавская лея 0,0986 0,0985 0,0986 0,0986 0,0001 0 0 1 египетский фунт 0,1083 0,1083 0,1085 0,106 0 -0,0002 0,0023 1 норвежская крона 0,1974 0,1974 0,1917 0,1929 0 0,0057 0,0045 100 узбекских сомов 0,0163 0,0162 0,0164 0,0179 0,0001 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,463 0,4606 0,4528 0,4459 0,0024 0,0102 0,0171 1 сингапурский доллар 1,2793 1,2809 1,2701 1,2571 -0,0016 0,0092 0,0222 1 саудовский риал 0,453 0,453 0,4533 0,453 0 -0,0003 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4485 2,4485 2,423 2,3463 0 0,0255 0,1022 1 тайваньский доллар 0,0604 0,0604 0,0596 0,0564 0 0,0008 0,0040 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1753 0 0 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0601 0,06 0,0597 0,0714 0,0001 0,0004 -0,0113 100 японских иен 1,6397 1,6418 1,6353 1,5533 -0,0021 0,0044 0,0864 1 новозеландский доллар 1,21 1,211 1,1928 1,1388 -0,0010 0,0172 0,0712

(Автор: Зейни Джафаров)

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