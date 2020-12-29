Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 29 декабря 2020 10:11 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0805 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

29 декабря 2020 г.:

28 декабря 2020 г.:

29 ноября 2020 г.:

29 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0805

2,0763

2,0271

1,9001

0,0042

0,0534

0,1804

1 российский рубль

0,023

0,0229

0,0225

0,0273

0,0001

0,0005

-0,0043

1 турецкая лира

0,2282

0,2246

0,2156

0,2857

0,0036

0,0126

-0,0575

1 австралийский доллар

1,2911

1,2941

1,2537

1,1867

-0,0030

0,0374

0,1044

1 аргентинский песо

0,0203

0,0204

0,021

0,0284

-0,0001

-0,0007

-0,0081

1 белорусский рубль

0,661

0,6575

0,6639

0,808

0,0035

-0,0029

-0,1470

1 бразильский реал

0,324

0,3259

0,3188

0,42

-0,0019

0,0052

-0,0960

1 дирхам ОАЭ

0,4629

0,4629

0,4628

0,4629

0

0,0001

0

1 южноафриканский ранд

0,1163

0,1167

0,1119

0,1212

-0,0004

0,0044

-0,0049

100 южнокорейских вон

0,1556

0,1551

0,1539

0,1464

0,0005

0,0017

0,0092

1 чешская крона

0,079

0,0793

0,0775

0,0747

-0,0003

0,0015

0,0043

100 чилийских песо

0,2386

0,2378

0,2218

0,2275

0,0008

0,0168

0,0111

1 китайский юань

0,2603

0,2603

0,2584

0,243

0

0,0019

0,0173

1 датская крона

0,2798

0,2791

0,2723

0,2544

0,0007

0,0075

0,0254

1 грузинский лари

0,5202

0,5196

0,5132

0,5936

0,0006

0,0070

-0,0734

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2183

0

0

0,0010

1 индийская рупия

0,0231

0,0231

0,023

0,0238

0

0,0001

-0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,2934

2,3052

2,2728

2,2233

-0,0118

0,0206

0,0701

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,012

0,0122

0

0

-0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2059

0,206

0,1996

0,1821

-0,0001

0,0063

0,0238

1 швейцарский франк

1,9165

1,9104

1,8769

1,7436

0,0061

0,0396

0,1729

1 израильский шекель

0,5276

0,5279

0,5119

0,4915

-0,0003

0,0157

0,0361

1 канадский доллар

1,3252

1,3235

1,3066

1,2997

0,0017

0,0186

0,0255

1 кувейтский динар

5,5667

5,5658

5,5606

5,603

0,0009

0,0061

-0,0363

1 казахский тенге

0,004

0,0041

0,004

0,0045

-0,0001

0

-0,0005

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,021

0,0243

0

-0,0009

-0,0042

100 ливанских фунтов

0,1122

0,1125

0,1125

0,1126

-0,0003

-0,0003

-0,0004

1 малайзийский ринггит

0,4196

0,4194

0,4175

0,4119

0,0002

0,0021

0,0077

1 мексиканский песо

0,0851

0,0856

0,085

0,0902

-0,0005

0,0001

-0,0051

1 молдавская лея

0,0986

0,0985

0,0986

0,0986

0,0001

0

0

1 египетский фунт

0,1083

0,1083

0,1085

0,106

0

-0,0002

0,0023

1 норвежская крона

0,1974

0,1974

0,1917

0,1929

0

0,0057

0,0045

100 узбекских сомов

0,0163

0,0162

0,0164

0,0179

0,0001

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,463

0,4606

0,4528

0,4459

0,0024

0,0102

0,0171

1 сингапурский доллар

1,2793

1,2809

1,2701

1,2571

-0,0016

0,0092

0,0222

1 саудовский риал

0,453

0,453

0,4533

0,453

0

-0,0003

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4485

2,4485

2,423

2,3463

0

0,0255

0,1022

1 тайваньский доллар

0,0604

0,0604

0,0596

0,0564

0

0,0008

0,0040

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1753

0

0

-0,0249

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0601

0,06

0,0597

0,0714

0,0001

0,0004

-0,0113

100 японских иен

1,6397

1,6418

1,6353

1,5533

-0,0021

0,0044

0,0864

1 новозеландский доллар

1,21

1,211

1,1928

1,1388

-0,0010

0,0172

0,0712

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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