В Туркменистане повышены пенсии

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане выросли на 10 процентов пенсии, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что увеличение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий и стипендий - это ежегодная мера, проводимая президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В стране принят ряд законов и законодательно-нормативных актов в этой сфере. В их числе – Кодекс Туркменистана «О социальной защите населения».

Ранее сообщалось, что в Туркменистане ведутся работы по внедрению цифровых технологий в банковский сектор страны.

Внедрение цифровизации в банковском секторе позволит Туркменистану расширить спектр предоставляемых банковских услуг и возможности национальной платежной системы, а также повысить конкурентоспособность кредитных учреждений.

В целом финансовая сфера Туркменистана постоянно расширяется. В частности, внедряются мобильные приложения для оплаты различных услуг и товаров, увеличивается число безналичных платежей, а также налаживаются способы оплаты товаров и услуг через терминалы банковских услуг.

(Автор: Джейла Алиева)

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