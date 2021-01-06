Манат подешевел к евро и стабилен к рублю

Финансы 6 января 2021 09:32 (UTC+04:00)
Манат подешевел к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое января установлен на уровне 1,7 и 2,0907 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

06 января 2021 г.:

05 января 2021 г.:

06 декабря 2020 г.:

06 января 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0907

2,0854

2,0647

1,9035

0,0053

0,0260

0,1872

1 российский рубль

0,0229

0,0229

0,0228

0,0274

0

0,0001

-0,0045

1 турецкая лира

0,2301

0,2291

0,2178

0,2858

0,0010

0,0123

-0,0557

1 австралийский доллар

1,3208

1,3081

1,2628

1,1882

0,0127

0,0580

0,1326

1 аргентинский песо

0,02

0,0201

0,0208

0,0284

-0,0001

-0,0008

-0,0084

1 белорусский рубль

0,6583

0,659

0,6575

0,808

-0,0007

0,0008

-0,1497

1 бразильский реал

0,3222

0,3225

0,3296

0,42

-0,0003

-0,0074

-0,0978

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4629

0

0

-0,0001

1 южноафриканский ранд

0,1133

0,1158

0,1121

0,1214

-0,0025

0,0012

-0,0081

100 южнокорейских вон

0,1564

0,1564

0,1567

0,147

0

-0,0003

0,0094

1 чешская крона

0,08

0,0797

0,0782

0,0748

0,0003

0,0018

0,0052

100 чилийских песо

0,2432

0,242

0,2264

0,2275

0,0012

0,0168

0,0157

1 китайский юань

0,2633

0,263

0,26

0,2435

0,0003

0,0033

0,0198

1 датская крона

0,281

0,2803

0,2773

0,2548

0,0007

0,0037

0,0262

1 грузинский лари

0,5144

0,5144

0,5138

0,5936

0

0,0006

-0,0792

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2183

0

0

0,0010

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,023

0,0238

0

0,0002

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3149

2,3089

2,2864

2,2284

0,0060

0,0285

0,0865

100 индонезийских рупий

0,0122

0,0122

0,012

0,0122

0

0,0002

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2078

0,2066

0,2013

0,1824

0,0012

0,0065

0,0254

1 швейцарский франк

1,9354

1,9308

1,9083

1,7479

0,0046

0,0271

0,1875

1 израильский шекель

0,531

0,5293

0,5205

0,4915

0,0017

0,0105

0,0395

1 канадский доллар

1,3416

1,3323

1,322

1,3007

0,0093

0,0196

0,0409

1 кувейтский динар

5,6

5,5966

5,584

5,603

0,0034

0,0160

-0,0030

1 казахский тенге

0,0041

0,004

0,004

0,0045

0,0001

0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0204

0,0204

0,02

0,0243

0

0,0004

-0,0039

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1122

0,1125

0,1128

0,0003

0

-0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4236

0,4241

0,4184

0,4134

-0,0005

0,0052

0,0102

1 мексиканский песо

0,0854

0,0856

0,0855

0,0904

-0,0002

-0,0001

-0,0050

1 молдавская лея

0,0988

0,0989

0,0983

0,0986

-0,0001

0,0005

0,0002

1 египетский фунт

0,1083

0,1082

0,1085

0,106

0,0001

-0,0002

0,0023

1 норвежская крона

0,2008

0,1995

0,194

0,1931

0,0013

0,0068

0,0077

100 узбекских сомов

0,0163

0,0163

0,0164

0,0179

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4614

0,4583

0,4621

0,4466

0,0031

-0,0007

0,0148

1 сингапурский доллар

1,2896

1,2883

1,2754

1,2596

0,0013

0,0142

0,0300

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4532

0,453

0

0

0,0002

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4615

2,4629

2,4425

2,3463

-0,0014

0,0190

0,1152

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0602

0,0565

0

0,0005

0,0042

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1753

0

0

-0,0249

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0598

0,0597

0,0601

0,0714

0,0001

-0,0003

-0,0116

100 японских иен

1,6544

1,65

1,6363

1,5578

0,0044

0,0181

0,0966

1 новозеландский доллар

1,2343

1,2254

1,2003

1,141

0,0089

0,0340

0,0933

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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