Манат подешевел к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое января установлен на уровне 1,7 и 2,0907 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 06 января 2021 г.: 05 января 2021 г.: 06 декабря 2020 г.: 06 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0907 2,0854 2,0647 1,9035 0,0053 0,0260 0,1872 1 российский рубль 0,0229 0,0229 0,0228 0,0274 0 0,0001 -0,0045 1 турецкая лира 0,2301 0,2291 0,2178 0,2858 0,0010 0,0123 -0,0557 1 австралийский доллар 1,3208 1,3081 1,2628 1,1882 0,0127 0,0580 0,1326 1 аргентинский песо 0,02 0,0201 0,0208 0,0284 -0,0001 -0,0008 -0,0084 1 белорусский рубль 0,6583 0,659 0,6575 0,808 -0,0007 0,0008 -0,1497 1 бразильский реал 0,3222 0,3225 0,3296 0,42 -0,0003 -0,0074 -0,0978 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4629 0 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1133 0,1158 0,1121 0,1214 -0,0025 0,0012 -0,0081 100 южнокорейских вон 0,1564 0,1564 0,1567 0,147 0 -0,0003 0,0094 1 чешская крона 0,08 0,0797 0,0782 0,0748 0,0003 0,0018 0,0052 100 чилийских песо 0,2432 0,242 0,2264 0,2275 0,0012 0,0168 0,0157 1 китайский юань 0,2633 0,263 0,26 0,2435 0,0003 0,0033 0,0198 1 датская крона 0,281 0,2803 0,2773 0,2548 0,0007 0,0037 0,0262 1 грузинский лари 0,5144 0,5144 0,5138 0,5936 0 0,0006 -0,0792 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2183 0 0 0,0010 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,023 0,0238 0 0,0002 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3149 2,3089 2,2864 2,2284 0,0060 0,0285 0,0865 100 индонезийских рупий 0,0122 0,0122 0,012 0,0122 0 0,0002 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2078 0,2066 0,2013 0,1824 0,0012 0,0065 0,0254 1 швейцарский франк 1,9354 1,9308 1,9083 1,7479 0,0046 0,0271 0,1875 1 израильский шекель 0,531 0,5293 0,5205 0,4915 0,0017 0,0105 0,0395 1 канадский доллар 1,3416 1,3323 1,322 1,3007 0,0093 0,0196 0,0409 1 кувейтский динар 5,6 5,5966 5,584 5,603 0,0034 0,0160 -0,0030 1 казахский тенге 0,0041 0,004 0,004 0,0045 0,0001 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0204 0,0204 0,02 0,0243 0 0,0004 -0,0039 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1122 0,1125 0,1128 0,0003 0 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4236 0,4241 0,4184 0,4134 -0,0005 0,0052 0,0102 1 мексиканский песо 0,0854 0,0856 0,0855 0,0904 -0,0002 -0,0001 -0,0050 1 молдавская лея 0,0988 0,0989 0,0983 0,0986 -0,0001 0,0005 0,0002 1 египетский фунт 0,1083 0,1082 0,1085 0,106 0,0001 -0,0002 0,0023 1 норвежская крона 0,2008 0,1995 0,194 0,1931 0,0013 0,0068 0,0077 100 узбекских сомов 0,0163 0,0163 0,0164 0,0179 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4614 0,4583 0,4621 0,4466 0,0031 -0,0007 0,0148 1 сингапурский доллар 1,2896 1,2883 1,2754 1,2596 0,0013 0,0142 0,0300 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,453 0 0 0,0002 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4615 2,4629 2,4425 2,3463 -0,0014 0,0190 0,1152 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0602 0,0565 0 0,0005 0,0042 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1753 0 0 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0598 0,0597 0,0601 0,0714 0,0001 -0,0003 -0,0116 100 японских иен 1,6544 1,65 1,6363 1,5578 0,0044 0,0181 0,0966 1 новозеландский доллар 1,2343 1,2254 1,2003 1,141 0,0089 0,0340 0,0933

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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