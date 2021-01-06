Манат подешевел к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое января установлен на уровне 1,7 и 2,0907 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
06 января 2021 г.:
|
05 января 2021 г.:
|
06 декабря 2020 г.:
|
06 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0907
|
2,0854
|
2,0647
|
1,9035
|
0,0053
|
0,0260
|
0,1872
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0228
|
0,0274
|
0
|
0,0001
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,2301
|
0,2291
|
0,2178
|
0,2858
|
0,0010
|
0,0123
|
-0,0557
|
1 австралийский доллар
|
1,3208
|
1,3081
|
1,2628
|
1,1882
|
0,0127
|
0,0580
|
0,1326
|
1 аргентинский песо
|
0,02
|
0,0201
|
0,0208
|
0,0284
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0084
|
1 белорусский рубль
|
0,6583
|
0,659
|
0,6575
|
0,808
|
-0,0007
|
0,0008
|
-0,1497
|
1 бразильский реал
|
0,3222
|
0,3225
|
0,3296
|
0,42
|
-0,0003
|
-0,0074
|
-0,0978
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4629
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1133
|
0,1158
|
0,1121
|
0,1214
|
-0,0025
|
0,0012
|
-0,0081
|
100 южнокорейских вон
|
0,1564
|
0,1564
|
0,1567
|
0,147
|
0
|
-0,0003
|
0,0094
|
1 чешская крона
|
0,08
|
0,0797
|
0,0782
|
0,0748
|
0,0003
|
0,0018
|
0,0052
|
100 чилийских песо
|
0,2432
|
0,242
|
0,2264
|
0,2275
|
0,0012
|
0,0168
|
0,0157
|
1 китайский юань
|
0,2633
|
0,263
|
0,26
|
0,2435
|
0,0003
|
0,0033
|
0,0198
|
1 датская крона
|
0,281
|
0,2803
|
0,2773
|
0,2548
|
0,0007
|
0,0037
|
0,0262
|
1 грузинский лари
|
0,5144
|
0,5144
|
0,5138
|
0,5936
|
0
|
0,0006
|
-0,0792
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2183
|
0
|
0
|
0,0010
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,023
|
0,0238
|
0
|
0,0002
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3149
|
2,3089
|
2,2864
|
2,2284
|
0,0060
|
0,0285
|
0,0865
|
100 индонезийских рупий
|
0,0122
|
0,0122
|
0,012
|
0,0122
|
0
|
0,0002
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2078
|
0,2066
|
0,2013
|
0,1824
|
0,0012
|
0,0065
|
0,0254
|
1 швейцарский франк
|
1,9354
|
1,9308
|
1,9083
|
1,7479
|
0,0046
|
0,0271
|
0,1875
|
1 израильский шекель
|
0,531
|
0,5293
|
0,5205
|
0,4915
|
0,0017
|
0,0105
|
0,0395
|
1 канадский доллар
|
1,3416
|
1,3323
|
1,322
|
1,3007
|
0,0093
|
0,0196
|
0,0409
|
1 кувейтский динар
|
5,6
|
5,5966
|
5,584
|
5,603
|
0,0034
|
0,0160
|
-0,0030
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,004
|
0,004
|
0,0045
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0204
|
0,0204
|
0,02
|
0,0243
|
0
|
0,0004
|
-0,0039
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1122
|
0,1125
|
0,1128
|
0,0003
|
0
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4236
|
0,4241
|
0,4184
|
0,4134
|
-0,0005
|
0,0052
|
0,0102
|
1 мексиканский песо
|
0,0854
|
0,0856
|
0,0855
|
0,0904
|
-0,0002
|
-0,0001
|
-0,0050
|
1 молдавская лея
|
0,0988
|
0,0989
|
0,0983
|
0,0986
|
-0,0001
|
0,0005
|
0,0002
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1082
|
0,1085
|
0,106
|
0,0001
|
-0,0002
|
0,0023
|
1 норвежская крона
|
0,2008
|
0,1995
|
0,194
|
0,1931
|
0,0013
|
0,0068
|
0,0077
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4614
|
0,4583
|
0,4621
|
0,4466
|
0,0031
|
-0,0007
|
0,0148
|
1 сингапурский доллар
|
1,2896
|
1,2883
|
1,2754
|
1,2596
|
0,0013
|
0,0142
|
0,0300
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,453
|
0
|
0
|
0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4615
|
2,4629
|
2,4425
|
2,3463
|
-0,0014
|
0,0190
|
0,1152
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0602
|
0,0565
|
0
|
0,0005
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1753
|
0
|
0
|
-0,0249
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0598
|
0,0597
|
0,0601
|
0,0714
|
0,0001
|
-0,0003
|
-0,0116
|
100 японских иен
|
1,6544
|
1,65
|
1,6363
|
1,5578
|
0,0044
|
0,0181
|
0,0966
|
1 новозеландский доллар
|
1,2343
|
1,2254
|
1,2003
|
1,141
|
0,0089
|
0,0340
|
0,0933
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni