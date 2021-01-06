Всемирный банк прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2021-22 гг.
БАКУ /Trend/ - В 2021 году рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 1,9 процента, несмотря на то, что в уходящем 2020 году ввиду пандемии в ВВП наблюдалось сокращение до пяти процентов.
Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчёте Всемирного банка (ВБ).
В 2022 году экономический рост Азербайджана стремительно ускорится и выйдет на уровень 4,5 процента.
Согласно отчету ВБ, ожидается расширение активности в Азербайджане в течение этого периода, поскольку цены на нефть стабилизируются, а экономика выиграет от инвестиций и расходов на реконструкцию освобождённых от армянской оккупации азербайджанских территорий.
В целом на Южном Кавказе в 2021 году по мере смягчения остроты проблем, связанных с пандемией и конфликтами, оживления туристической активности, а также восстановления доверия со стороны потребителей и предпринимателей прогнозируется рост на 2,5 процента, говорится в отчете ВБ.
Отметим, что Всемирный банк ожидает в 2021 году роста мировой экономики на четыре процента при условии, что начавшееся применение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего предстоящего года.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
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