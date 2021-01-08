Биткоин дорожает в среднем на 4-5%

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу растет в среднем на 4-5%, сохраняя курс обратно к 40 тысячам долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.56 биткоин дорожал на 4,54%, до 38 673 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 3,56%, до 38 582 доллара.

На долю биткоина приходится примерно 69,5% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысяч.

В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее биткоин вернулся к "бычьему" тренду. В ходе торгов четверга цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с 36 тысяч долларов до 40 365 долларов. После этого стоимость криптовалюты перешла к коррекции.

"По нашим расчетам, к концу дня 8 января биткоин может перешагнуть рубеж в 40 000 долларов и закрепиться на этом уровне", — заявил директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Несомненно, определенную роль в активной динамике крипторынка играют и текущие политические события в США. Продолжающаяся политическая нестабильность не может не сказаться на формирующемся сомнении в будущей экономической стабильности страны, которая, как известно по надписи на купюрах США, и обеспечивает мировое доверие к доллару", — добавил исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников.