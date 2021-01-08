Бакинская фондовая биржа разместила краткосрочные ноты ЦБА

Финансы 8 января 2021 13:44 (UTC+04:00)
Бакинская фондовая биржа разместила краткосрочные ноты ЦБА

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже восьмого января состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 150 миллионов манатов со сроком обращения 84 дня, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на биржу.

В ходе аукциона 13 инвесторами были представлены 19 заказов в ценовом диапазоне от 97,72 маната (10 процентов) до 98,87 маната (4,89 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 98,62 маната (шесть процентов), а средневзвешенная цена – 98,69 маната (5,69 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 442,51 миллиона манатов.

Дата погашения - второе апреля 2021 года.

Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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