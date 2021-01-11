Азиатский банк развития начал реализацию нового экономического проекта в Азербайджане

Финансы 11 января 2021 17:11 (UTC+04:00)
Азиатский банк развития начал реализацию нового экономического проекта в Азербайджане
Обнародованы последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране
Обнародованы последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране
За минувшие сутки в Иране от коронавируса умер 71 человек
За минувшие сутки в Иране от коронавируса умер 71 человек
«Британский» штамм коронавируса выявили в Иране
«Британский» штамм коронавируса выявили в Иране
Лента новостей
Делегация ВВС Пакистана находится с рабочим визитом в Азербайджане (ФОТО) Политика 18:43
В Нахчыване обнаружена новая разновидность осы (ФОТО) Общество 18:38
В Азербайджане выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 841 человек Общество 18:30
Под контролем ASCO проведены дезинфекционные мероприятия на кораблях Транспорт 18:18
Банк развития Казахстана нацелен на реализацию сделок в российских рублях Бизнес 18:17
Художник сегодня. Посвящается победоносной армии Азербайджана и шехидам (ВИДЕО, ФОТО) Культура 18:16
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока" Общество 18:09
Финансовые институты Казахстана, России и Беларуси получат новые возможности согласования планов действий Бизнес 18:08
Агентство по ОМС огласило освобожденную от уплаты взносов категорию лиц в Азербайджане Финансы 17:59
Mastercard делает еще один шаг в цифровом развитии Грузии Бизнес 17:59
Создавший иллюзию "времени наоборот", или Часы за 200 тыс.долл.- Самый известный часовщик Гаджи Фаталиев (ФОТО) Интересное 17:56
Обнародованы последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране Общество 17:52
Следственный комитет Армении должен изучить действия офицеров во время Карабахской войны - группа протестующих Армения 17:45
Азербайджан существенно улучшил экспортные операции в Хорватию Бизнес 17:44
Плати вовремя, получи скидку! Экономика 17:42
В Азербайджане совершенствуется сметно-нормативная база и система ценообразования для строительных объектов Экономика 17:35
Потери Армении в экономике и социальной сфере будут просто катастрофическими - российский политтехнолог Политика 17:30
Туркменистан продолжает реализацию проекта по сохранению Туранских пустынь Туркменистан 17:20
Экс-спикер парламента Грузии Кобахидзе выдвинут на должность главы правящей партии Грузия 17:16
В текущем году БТА обновит автобусный парк населенных пунктов города Баку Транспорт 17:16
Парламентские выборы обеспечили свободное волеизъявление граждан Казахстана - миссия наблюдателей от СНГ Казахстан 17:15
Азиатский банк развития начал реализацию нового экономического проекта в Азербайджане Финансы 17:11
В 2021 году в Азербайджане будут проведены исследования по выращиванию новых сортов фундука Бизнес 17:10
Год Низами Гянджеви в Азербайджане - широкое изучение и популяризация наследия великого поэта Культура 17:08
Госконцерн «Туркменгаз» повторно объявляет тендер на эксплуатацию системы видеонаблюдения Тендеры 17:03
Пакистан разрабатывает стратегию включения Туркменистана в торговое сотрудничество стран ЦА Бизнес 16:57
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) Культура 16:55
Оборот сферы общепита в Баку сократился Бизнес 16:45
Выборы в Мажилис Казахстана соответствовали требованиям избирательного законодательства - ШОС Казахстан 16:41
В минкультуры Азербайджана представлены предложения о месторасположении Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы Общество 16:36
Состоялась очередная встреча руководителей служб безопасности и пограничных служб Азербайджана и Армении Политика 16:36
Вероятность угрозы жизни вакцины от COVID-19, которая будет доставлена в Азербайджан, равна нулю - эксперт Общество 16:31
В Азербайджан приглашены 20 турецких специалистов для лиц, нуждающихся в психологической помощи Общество 16:31
Родные увековечивают память спецназовца-шехида в его комнате - видеорепортаж АМИ Trend из дома шехида Общество 16:27
Пиротехники МЧС России обезвредили около 65 взрывоопасных предметов в Агдамском районе Политика 16:24
Глава ВОЗ подтвердил прибытие экспертов организации в Китай Другие страны 16:23
АНАМА обезвредило на освобожденных территориях Азербайджана около 40 тыс. единиц боеприпасов Политика 16:13
Состоится встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Пакистана Политика 16:12
В Азербайджане за год вырос объем оборота гособлигаций по номиналу Финансы 16:11
Растет спрос на импорт туркменского бензина Энергетика 16:07
В 2020 году Счетная палата Азербайджана реализовала смету расходов более чем на 80% Финансы 16:06
На въезде в село Гюлебирд установлена табличка с названием Лачинского района Общество 16:03
Исполнена последняя мечта шехида: его сына назвали Умидом - репортаж АМИ Trend из роддома (ВИДЕО) Общество 16:01
Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса США 15:57
По итогам 2020 года объем производства в металлургической отрасли Казахстана вырос на 2,6% Бизнес 15:46
Иран закупит 2 миллиона доз вакцины против COVID-19 от России и Индии Экономика 15:45
Завершены ремонтно-строительные работы на еще одной дороге Азербайджана (ФОТО) Транспорт 15:39
В Москве проходит трехсторонняя встреча между Президентом России, Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:25
Необходимо наметить последующие шаги по ключевым направлениям карабахского урегулирования – Путин Нагорно-карабахский конфликт 15:23
Центр анализа и координации четвертой промышленной революции ускорит развитие цифровизации Азербайджана ИКТ 15:20
В Казахстане законодательно закрепили понятие «базовая ставка» Казахстан 15:16
Да хранит нас Всевышний: Назпери Досталиева спела с победителем "Евровидения" (ВИДЕО/ФОТО) Культура 15:12
Через терминал Джейхан с начала года отгружено около 5 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 15:01
В Баку среднемесячная заработная плата выросла почти на 10% Финансы 14:56
Эмитенты корпоративных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже на один год освобождаются от листинговых платежей Финансы 14:50
Турецкий регулятор инициировал расследование в отношении Facebook и WhatsApp Турция 14:46
Экспорт Азербайджана в Иран вырос на 26% Экономика 14:41
Объем платных услуг населению в Баку превысил 3 млрд манатов Финансы 14:39
Ведется работа по выбору территорий для геопарков - Минэкологии Азербайджана Общество 14:34
В декабре 2020 года объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии ГТК достиг более 350 млн манатов Финансы 14:23
В Азербайджане развивается детское зимнее паралимпийское движение (ФОТО) Спорт 14:21
У посольства Армении в Москве проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна Армения 14:20
Аэропорт в Узбекистане закупит сжатый природный газ для газобаллонных автомобилей Тендеры 14:18
В 2020 году объем поступлений в госбюджет Азербайджана от НДС превысил 2,7 млрд манатов Бизнес 14:11
Центр анализа и координации четвертой промышленной революции создаст правовую базу государственных привилегий ИКТ 14:07
На освобожденных территориях Азербайджана будут восстановлены заповедники и питомники (ФОТО) Общество 14:06
Правительство Грузии отказалось ослаблять ограничения с 16 января Грузия 14:02
На парламентских выборах в Казахстане лидирует партия "Нур Отан" - Арзу Нагиев (ФОТО) Политика 13:51
В Казахстане подписан закон, направленный на модернизацию ветеринарной службы Казахстан 13:49
Большинство голосов избирателей на выборах депутатов в Казахстане отдано партии «Nur Otan» Казахстан 13:44
Завтра в Баку местами ожидается моросящий дождь Общество 13:42
В Азербайджане начался прием документов для желающих поступить на сверхсрочную военную службу Общество 13:37
В Армении глубокий политический, экономический, социальный и психологический кризис - Армен Саркисян Армения 13:37
На Бакинской фондовой бирже многократно увеличился оборот первичного рынка корпоративных ценных бумаг Финансы 13:33
Венгрия и Азербайджан изучают будущее сотрудничества в транспортировке СПГ и КПГ Энергетика 13:32
В Ташкентской области создается фармацевтический кластер «Tashkent Pharma Park» Узбекистан 13:30
В Туркменистане ведется подготовка сельхозтехники к посевной Энергетика 13:23
Президент Ильхам Алиев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:23
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на предоставление услуг по диагностике Тендеры 13:14
Приступила к работе комиссия минобороны Азербайджана по рассмотрению обращений уволенных по мобилизации лиц Политика 13:11
Транспортировка турецких грузов по коридору БТК стала регулярной Транспорт 13:07
SOCAR планирует выпустить на внутренний рынок новые долларовые облигации Энергетика 13:06
МИД Латвии о торговых отношениях с Узбекистаном на фоне пандемии COVID-19 Бизнес 13:01
В Азербайджане семь человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение антиэпидемического и карантинного режимов Общество 12:47
В Азербайджане в отношении более 5 тыс. человек приняты меры административного наказания за нарушение карантина Общество 12:42
Вырос импорт алюминия в Азербайджан Бизнес 12:39
В России за сутки выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом Россия 12:33
Туркменистан назвал запланированный объем закупки хлопкового волокна Бизнес 12:33
Azer Turk Bank запускает новую кредитную кампанию Общество 12:31
«Халкбанк» Туркменистана объявил тендеры на аудит и привлечение консультационных услуг Тендеры 12:26
Кредитование сектора производства в Азербайджане растет Финансы 12:23
Тбилиси вошел в тройку лучших мест для дистанционной работы на 2021 год Грузия 12:20
Центробанк Азербайджана выпустит в оборот обновленные денежные купюры Финансы 12:20
В Азербайджане соцвыплаты назначены семьям более 1100 шехидов Общество 12:18
Туркменабатская швейная фабрика перевыполнила производственный план Бизнес 12:11
Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:10
В Азербайджане от коронавируса скончались 8 журналистов Общество 12:07
В вузах и колледжах Азербайджана началась экзаменационная сессия Общество 11:59
Узбекистан начал сотрудничать с Фондом Авраама Узбекистан 11:57
В Азербайджане многократно возросли долгосрочные кредиты юрлицам в секторе недвижимости Финансы 11:45
Все новости