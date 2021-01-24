Центробанк заявил о достаточности капитала азербайджанских банков для покрытия убытков

БАКУ /Trend/ - Несмотря на значительное ухудшение международной конъюнктуры, платежный баланс в Азербайджане сохранил равновесие.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно сообщению, за три квартала прошедшего 2020 года дефицит платежного баланса по текущим операциям составил всего 0,7 процента ВВП. Внешнеторговый баланс, являющийся основным компонентом платежного баланса, находился в положительной зоне, несмотря на снижение.

В Центробанке подчеркнули, что стратегические валютные резервы Азербайджана в течение 2020 года оставались практически стабильными и превышали объем валового внутреннего продукта (ВВП), достигнув 50 миллиардов долларов.

Касаясь ситуации в азербайджанских банках ЦБА отметил, что адекватность капитала, значительно превышающая нормативные требования банковского сектора, достаточна для покрытия убытков от неплатежеспособных кредиторов. Так, к декабрю 2020 года местные банки увеличили акционерный капитал на общую сумму в 116,7 миллиона манатов. Ликвидные активы банковского сектора на данный момент составляют 9 миллиардов манатов, а коэффициент срочной ликвидности по банковской системе составляет 59 процентов, что почти в два раза превышает норматив в 30 процентов.

"Снижение экономической активности и доходов предприятий и домашних хозяйств, наблюдаемое на фоне введенных карантинных мер и ограничений в некоторых сферах экономической деятельности, не осталось без последствий для финансового сектора. Принимая это во внимание и с учетом продолжения мер по поддержке бизнеса, затронутого пандемией, было сочтено целесообразным продлить срок действия льгот, связанных с кредитами, и в 2021 году" - подытожили в Центробанке страны.

Напомним, что ранее глава ЦБА Эльман Рустамов заявил, что несмотря на события, связанные с пандемией и Отечественной войной Азербайджана за освобождение от армянской оккупации своих земель, финансовый сектор завершает 2020 год с хорошими показателями.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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