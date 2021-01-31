Япония не намерена изменять распределение расходов на содержание военных баз США

Правительство Японии намерено предложить властям США оставить неизменным распределение расходов на содержание американских военных баз на японской территории, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что Токио планирует заключить соответствующие соглашение с Вашингтоном сроком на один год. В свою очередь, новая американская администрация демонстрирует позитивное отношение к предложению Японии, поэтому стороны намерены в скором времени завершить переговоры по этому вопросу, дедлайн проведения которых наступит в марте.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих опубликованных мемуарах сообщал, что Вашингтон в 2019 году потребовал от Токио выделять ежегодно на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд - в 4,4 раза больше, чем сейчас. Экс-президент США Дональд Трамп, как говорится в книге, приказал своему помощнику пригрозить полным выводом американских войск из Японии, если та откажется увеличивать расходы.

Расходы Японии на содержание американских военных баз в 2020 финансовом году (закончится 31 марта 2021 года) составят 199,3 млрд иен (более $1,8 млрд). Япония оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также берет на себя зарплату их местного персонала.