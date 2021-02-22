За последние три года доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана выросли на 39 %

БАКУ /Trend/ - Положительные результаты целенаправленных социально-экономических реформ отражаются также в значительном увеличении доходов Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) за 2018-2020 годы.

Как сообщили в понедельник Trend в Фонде, за этот период доходы ГФСЗ увеличились на 39 процентов или на 1,327 миллирад манатов, в 2020 году доход составил 4,748 миллиарда манатов.

Поступления от взносов по обязательному государственному социальному страхованию в доходах Фонда в прошлом году увеличились на 70 процентов или 1, 467 миллиард манатов, и составили 3, 553 миллиарда манатов. Рост поступлений от взносов по обязательному социальному страхованию в государственном секторе составил 84, а в частном секторе - 63 процента.

Регулярное увеличение сборов ГФСЗ, последовательные меры по обеспечению прозрачности системы социального обеспечения и оптимизации деятельности Фонда позволило сформировать в 2018 году резервные средства в размере 22 миллионов манатов, в 2019 году - 197 миллионов манатов, в 2020 году - 235 миллионов манатов.

В условиях значительной оптимизации социальных выплат, увеличения этих выплат населению повысились на 1,3 миллиарда манатов за последние три года, объем трансфертов из госбюджета в ГФСЗ на выполнение государственных обязательств за последние три года снизился на 10 процентов. Если на первое января 2018 года сумма трансферта из госбюджета составляла 38,1 процентов бюджета Фонда, то в 2020 году этот показатель упал до 26 процентов. Таким образом была усилена финансовая независимость и устойчивость Фонда.

Также наблюдалась динамика роста с увеличением количества людей, охваченных системой индивидуального учета. Количество людей с лицевыми счетами за 2018-2020 годы увеличилось на 24 процента - с 3 542 131 до 4 382 297 человек.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)