Иран и Южная Корея договорились о передаче замороженных валютных ресурсов
Глава Центрального банка Ирана и посол Южной Кореи в Тегеране договорились на проведенной по запросу посольства Южной Кореи встрече о возмзжностях перевода части банковских ресурсов Ирана в Южной Корее, передает Trend со ссылкой на İRNA.
На этой встрече были достигнуты необходимые договоренности относительно перевода ресурсов в намеченные пункты назначения и были оглашены решения Центрального банка относительно их объема.
По данным информационного агентства Yonhap, общий долг Южной Кореи Ирану составляет 9 миллиардов 200 миллионов долларов.
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