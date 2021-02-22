Иран и Южная Корея договорились о передаче замороженных валютных ресурсов

Глава Центрального банка Ирана и посол Южной Кореи в Тегеране договорились на проведенной по запросу посольства Южной Кореи встрече о возмзжностях перевода части банковских ресурсов Ирана в Южной Корее, передает Trend со ссылкой на İRNA.

На этой встрече были достигнуты необходимые договоренности относительно перевода ресурсов в намеченные пункты назначения и были оглашены решения Центрального банка относительно их объема.

По данным информационного агентства Yonhap, общий долг Южной Кореи Ирану составляет 9 миллиардов 200 миллионов долларов.