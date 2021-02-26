Вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков выплачено около 627 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Согласно отчёту Фонда страхования вкладов (ADIF) на конец февраля 2021 года, вкладчикам закрывшихся AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank выплачены компенсации по застрахованным вкладам на сумму около 627 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ADIF.

Сообщается, что 9,77 тысячи вкладчиков AtaBank получили компенсации в размере 243,08 миллиона манатов; 5,795 тысячи вкладчиков Amrahbank – около 140 миллионов манатов; 4,68 тысячи вкладчиков AGBank – свыше 113 миллионов манатов и около 4,21 тысячи вкладчиков NBC Bank получили компенсации в размере более 131 миллиона манатов.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется с первого июня 2020 года в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО «Kapital Bank». Банком-агентом посредством 20 филиалов для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО "AGBank" и ОАО "NBC Bank" является ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА). Выплаты клиентам этих банков осуществляются с 16 июня 2020 года.

Напомним, что ранее Центральный банк Азербайджана принял решение об аннулировании лицензий четырёх банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank, все они были объявлены банкротами.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni